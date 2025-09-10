Болката остава в миналото – МБАЛ „Рахила Ангелова“ въведе модерно обезболяване при раждане и секцио, а директорът Явор Дренски готви още промени за перничани

Пернишката болница „Рахила Ангелова“ въвежда съвременни методи за обезболяване при естествено раждане и цезарово сечение. Новата практика е част от усилията за подобряване на условията за бъдещите майки и за повишаване качеството на медицинските грижи в областта.

Ръководството на лечебното заведение отчита, че отделенията вече работят ритмично, благодарение на сътрудничеството с няколко други болници и чрез различни програми, насочени към модернизация и по-добра координация.

Директорът на МБАЛ „Рахила Ангелова“ д-р Явор Дренски коментира в интервю за „Канал Струма“ какви нови стъпки предстоят в развитието на болницата. Целта е тя да се превърне в модерно лечебно заведение, което предлага достъпни и висококачествени медицински услуги на жителите на региона.

Линк към интервюто: виж тук