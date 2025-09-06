Празнуваме онзи момент, когато България избра единство пред разделение – и победи. Съединението е енергия, ако я носим в себе си, никой няма да ни спре!

С точно, ясно и кратко послание поздрави перничани областният управител на Област Перник Людмил Веселинов по повод празника на Съединението.

Ето какво каза той:

6 септември 1885 година е онзи момент, когато България избра единство пред разделение – и победи. Това е доказателство, че когато българите се обединят, историята се променя. Днес предизвикателствата са други, но урокът е същият – силата идва от общата воля, от това да стоим заедно, когато залогът е бъдещето. Съединението не е паметник, а енергия. Ако я носим в себе си, няма сила, която да ни спре! Честит празник! Людмил Веселинов

Областен управител на Перник

Кметът на Община Перник с приветствие към перничани:

Уважаеми перничани,

На днешния ден преди 140 години българският народ изживя един от най-възторжените дни в историята си. Съединението на Княжество България и Източна Румелия, едно изцяло българско дело, което определи хода на историята ни и постави родината ни трайно на политическата карта на Европа. С него България заяви себе си пред света като единна държава на свободен и горд народ. Съединението е блестящ пример за патриотизъм и държавническа мъдрост, проведено в името на велика кауза – без партийни боричкания, лични сметки и политически егоизъм. Само няколко месеца след 6-ти септември 1885 година всички родолюбци като един се вдигат в защита на това свято дело. От тези героични дни от историята на свободното ни отечество до днес като гръм отекват думите: “Да живее Съединението, да живее България!“. Честит празник!