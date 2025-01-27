ПЪЛЕН СПИСЪК: Всички наградени от Сурва 2025г.

Сурвакарските групи на село Ярджиловци и село Витановци, и кукерската група от с. Айдемир, общ. Силистра са големите победители в XXXI Международен фестивал на маскарадните игри „Сурва“. Това обяви председателят на фестивалното жури доц. Венета Янкова на пресконференция в Двореца на културата, след като заседаваха до късно през нощта.

Със сребърни маски ще бъдат удостоени сурвакарскате групи на селата Копаница и Сопица и кукерите от село Гранитово. Бронзова маска тази година бе присъдена на група „Джамал“ от село Кошов. Купата на Федерацията на европейските карнавални градове ще бъде връчена на сурвакарската група на село Дивотино и кукерите от варненското село Бозвелийско.

Специални награди на кмета на община Перник Станислав Владимиров ще получат сурвакарите от Витановци и Банище, кукерите от карловското село Ведраре и Старчевата от Разлог.



Златният медал за детска група пък получиха децата от Богданов дол и „Трети квартал“ от Благоевград.

Наградата на публиката спечели групата от група „Джамал“ от село Долни Богров. Групата получи 13,56% от вота на публиката на фестивала.



Пълен списък на наградените от XXXI МФМИ „Сурва“

XII. НАГРАДА ЗА ДЕТСКА МАСКА

ИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ / КУКЕРИ

бронзов медал: Кристо Шарков, село Елешница, област Благоевград

сребърен медал: Кристиян Карагогушев, село Коларово, община Петрич, област Благоевград

златен медал: Никол и Християна Миткови, село Соколица, община Карлово

ЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ / СУРВАКАРИ

бронзов медал: Анита Григорова, сурвакарска група НЧ „Пробуда – 1922“ Драгичево, област Перник

сребърен медал: Ралица Ботева, село Долна Диканя, община Радомир

златен медал: Кристиян Рангелов, село Кошарево, община Брезник

XI. НАГРАДА ЗА ДЕТСКА ГРУПА

ИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ / КУКЕРИ

бронзов медал: СКГ Банско, община Банско, област Благоевград

сребърен медал: село Семчиново, община Септември, „Васильовски дервиши“

златен медал: Кукерска група „Трети квартал“, град Благоевград, област Благоевград

ЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ / СУРВАКАРИ

бронзов медал: Ромска сурвакарска група гр. Радомир, община Радомир

сребърен медал: село Прибой, община Радомир, област Перник

златен медал: село Богданов дол, община Перник, област Перник

X. НАГРАДА ЗА ВОЙВОДА

ИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ / КУКЕРИ

бронзов медал: Не се присъжда

сребърен медал: Не се присъжда

златен медал: Марин Маринов, кукерска група „Сокол“, село Соколица, община Карлово, област Пловдив

ЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ / СУРВАКАРИ

бронзов медал: Мартин Малинов, Сурвакарска група при НЧ „Д. Полянов – 1927 г.“, село Расник, община Перник, област Перник

сребърен медал: Деян Генадиев, Сурвакарска група село Сопица, община Брезник, област Перник

златен медал: Калин Йорданов, НЧ „Сурвакари Земен 2024 г“, град Земен, община Земен, област Перник

IX. НАГРАДА ЗА ИНДИВИДУАЛНА МАСКА

ИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ / КУКЕРИ

бронзов медал: Валентин Михайлов, Маскарадна група „Брежани“, община Симитли, област Благоевград

сребърен медал: Стоян Руков, Кукерска група при НЧ „Пробуда 1914 г.“, град Ивайловград, клон Лъджа, област Хасково

златен медал: Илия Георгиев, квартал „Дълбошница 2003“, град Петрич, област Благоевград

ЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ / СУРВАКАРИ

бронзов медал: Деян Евгениев, Сурвакарска група към НЧ „Христо Ботев – 1961 г.“, село Люлин, община Перник, област Перник

сребърен медал: Радостин Райчев, Сурвакарска група НЧ „Гео Милев – 1936 г.“, село Чепино, община Ковачевци

златен медал: Велислав Иванов, Сурвакарска група при НЧ „В. Левски – 1975 г.“, село Зидарци, община Перник

VIII. НАГРАДА ЗА МАСКИ И КОСТЮМИ

ИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ / КУКЕРИ

бронзов медал: „Джумал – Калугерово“, село Калугерово, община Лесичово, област Пазарджик

сребърен медал: Кукерски клуб „Сурат“, село Мирково, област София

златен медал: Кукерска група „Сокол“, село Соколица, община Карлово, област Пловдив

ЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ / СУРВАКАРИ

бронзов медал: НЧ „Климент Охридски – 1915 г.“, село Долни Раковец, община Радомир

сребърен медал: село Сирищник, община Ковачевци, област Перник

златен медал: село Лесковец, община Перник, област Перник

VII. НАГРАДА ЗА АТРАКТИВНОСТ НА ГРУПА

ИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ / КУКЕРИ

бронзов медал: „Веселяци“, гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград

сребърен медал: квартал „Струмско“, гр. Благоевград

златен медал: СНЦ „Каменовски традиции“, град Камено, община Бургас

ЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ / СУРВАКАРИ

бронзов медал: село Габров дол, община Земен, област Перник

сребърен медал: село Вискяр, област Перник

златен медал: село Долна Диканя, община Радомир, област Перник

VI. НАГРАДА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА МЕСТНАТА ТРАДИЦИЯ

ИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ / КУКЕРИ

бронзов медал: село Отец Паисиево, община Калояново, област Пловдив

сребърен медал: „Старци“ Горно и Долно Сахране, село Горно Сахране, община Павел баня, област Стара Загора

златен медал: село Дъбене, община Карлово, област Пловдив

ЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ / СУРВАКАРИ

бронзов медал: село Пиперков чифлик, област Кюстендил

сребърен медал: село Стефаново, община Радомир, област Перник

златен медал: село Лобош, община Ковачевци, област Перник

V. НАГРАДА ОТ РЕГИОНАЛНИЯ ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ПЕРНИК

ИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ / КУКЕРИ: „Джинот“, село Джинот, община Стралджа, област Ямбол

ЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ / СУРВАКАРИ: село Кошарево, община Брезник, област Перник

IV. НАГРАДА ОТ ИМЕТО НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ КАРНАВАЛНИ ГРАДОВЕ

ИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ / КУКЕРИ: Кукерска група при НЧ „Пробуда – 1927 г.“ село Бозвелийско, община Провадия, област Варна

ЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ / СУРВАКАРИ: село Дивотино, община Перник, област Перник

III. НАГРАДА ОТ ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК

ОБЩИНА БРЕЗНИК: село Велковци, община Брезник, област Перник

ОБЩИНА ЗЕМЕН: село Елов дол, община Земен, област Перник

ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ: село Сирищник, община Ковачевци, област Перник

ОБЩИНА ПЕРНИК: село Черна Гора, община Перник, област Перник

ОБЩИНА РАДОМИР: село Дрен, община Радомир, област Перник

Източна България / Кукери – „Каваклии“, гр. Бургас

II . СПЕЦИАЛНА НАГРАДА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ПЕРНИК

ОБЩИНА ПЕРНИК: село Витановци, община Перник, област Перник

ОБЛАСТ ПЕРНИК: село Банище, община Брезник, област Перник

ИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ / КУКЕРИ: село Ведраре, община Карлово, област Пловдив

ЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ / СУРВАКАРИ: Старчевата, гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград

I. ГОЛЯМА НАГРАДА ЗА ЦЯЛОСТНО ПРЕДСТАВЯНЕ

ИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ / КУКЕРИ

бронзова маска: „Джамал“, село Кошов, община Иваново, област Русе

сребърна маска: село Гранитово, община Елхово, област Ямбол

златна маска: село Айдемир, община Силистра, област Силистра

ЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ / СУРВАКАРИ

сребърна маска: село Сопица, община Брезник, област Перник

сребърна маска: село Копаница, община Радомир, област Перник

златна маска: село Витановци, община Перник, област Перник