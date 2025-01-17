Фестивални дефилета на СУРВА 2025 – ПЪЛЕН ГРАФИК

Ясен е вече графикът на маскарадните групи, които ще дефилират на тазгодишния Международен фестивал на маскарадните игри Сурва 2025.

Ето и пълният списък на дефилетата в трите фестивални дни:

ПЕТЪК – 24 ЯНУАРИ 2025 г.

10:00- 13:00 ч . „СУРВАКАРИАДА“ – младежко маскарадно дефиле

I.ЧАСОВИ ПОЯС 13:30 -14:30 часа

Детска сурвакарска група с.Кошарево,общ.Брезник, област Перник

Сурвакарска група “ Кракра“ гр. Перник, община Перник, област Перник

СУ,,Св. св. Кирил и Методий”, гр. Земен област Перник

Сурвакарска група кв.Калкас, община Перник, кв.Калкас, област Перник

Сурвакарска група към НЧ „Крюгер Николов -1922“ с. Пещера, община Земен

II.ЧАСОВИ ПОЯС 14:30 -15:30 часа

Първи Борчески Квартал- Радомир, община Радомир,област: Перник

Сурвакарска група село Конска, община Брезник, област Перник

НЧ“Сурвакари Земен 2024г“, гр. Земен , общ. Земен, област: Перник

Сур.група с.Слаковци, общ.Брезник, област Перник

Кукерска група “Камила“, с. Габровница, област Монтана

III.ЧАСОВИ ПОЯС 15:30 -16:30 часа

Сурвакарска група село Мурено, община Земен, област Перник

Бабугери с.Коларово, община .Петрич, област Благоевград

Сурвакарска група при НЧ ,,П. К. Яворов 1926″ с. Мещица, община Перни

Кукерска група с. Айдемир при НЧ“Родолюбие – 2006″, с. Айдемир, обл. Силистра

Сурвакарска група „Глагорец“ при НЧ „Напредък “1915,с.Стефаново, общ.Радомир



СЪБОТА – 25 ЯНУАРИ 2025 г .

I.ЧАСОВИ ПОЯС 09:00-10:00 часа

Сурвакарска група „Люлински изгрев-1903г“ Г. Бучино, общ. Перник

Кукерска гр. НЧ „Пробуда 1914″ Ивайловград, клон Лъджа, обл. Хасково

Сурвакарска група при НЧ“Г. Димитров-1928″, с. Ковачевци, обл. Перник

Сурвакарска група с. Вискяр, общ. Перник, област Перник

Сурвакарска група към НЧ,,Просвета 1988“ с.Гирчевци, общ.Кюстендил

II.ЧАСОВИ ПОЯС 10:00-11:00 ч.,

Сурвакарска група с.Долна Диканя, общ.Радомир, област Перник

ДЮКГ гр.Баня, общ.Карлово, област Пловдив

Кукерска група при НЧ“ Искра-1927″ с.Вресово, общ.Руен, област Бургас

Сурвакарска група село Сопица , община: Брезник,област Перник

„Деведжии“ с.Лесново, общ.Елин Пелин, област: София – област

НЧ „Кл. Охридски-1915“ с. Д. Раковец, община Радомир

Сурвакарска група при НЧ „Просвета-1928г.“ с. Банище,общ. Брезник

III.ЧАСОВИ ПОЯС 11:00 -12:30 часа

МАСКАРАДНИ ГРУПИ ОТ ЧУЖБИНА

Маскарадна група – гр.Фонни ,Сардиния, Италия Маскарадна група – гр. Прилеп, Република Северна Македония Маскарадна група – гр. Озило, Сардиния, Италия Фолклорна група – гр. Тръстеник, Сърбия Маскарадна група – с. Бегнище, Република Северна Македония Маскарадна група – гр.Ланцова вас, Словения Маскарадна група – Варкокс, Словакия Маскарадна група –с. Сопот, Република Северна Македония Маскарадна група – гр. Бранещи, Румъния Маскарадна група – гр. Трикарико, Италия Маскарадна група – гр. Касторя, Гърция Маскарадна група „ Ентроидо де Самеде“ – Испания Маскарадна група – гр. Игуменица, Гърция Карнавална група „Илиада“ –СОУ „Яне Сандански“ – гр. Струмица, Република Северна Македония Маскарадна група – гр. Йоанина, Гърция Карнавална група „Касети“ – ОУ „Никола Вапцаров“ – гр. Струмица, Република Северна Македония Маскарадна група – гр. Науса, Гърция Маскарадна група – гр. Будва, Черна гора Маскарадна група – гр. Патра, Гърция Маскарадна група „ Конфуций център “ – гр. Русе Представителна Маскарадна група „ФРАНКОФОНИ“ от 15 държави и 3 континента. Групата представя нациналните костюми на своите държави Маскарадна група – гр. Лесковац, Сърбия

IV.ЧАСОВИ ПОЯС 12:30 -13:30 часа

Кукерска група Елешница, общ. Елешница ,област Благоевград

Кукерска група НЧ „Йордан Андонов 1927“ с.Веселиново, общ.Тунджа, обл. Ямбол

Сурвакарска група с. Копаница, общ. Радомир, област Перник

Кукерска група “Джамал” с.Долни Богров, общ.Кремиковци, област София –град

Сборна кукерска група БАНСКО, общ.Банско, област: Благоевград

Младежка група при НЧ“Съгласие-1928″, с.Гранитово, общ.Елхово, Ямбол

V.ЧАСОВИ ПОЯС 13:30-14:30 ч.

Дервишка гр. при НЧ „Отец Паисий – 1890“ с. Лесичово, общ. Лесичово, обл.Пазарджик

Кукерска Група с. Отец Паисиево , общ. Калояново, област Пловдив

Сурвакари –с. Долна Секирна, Брезник,област: Перник

Мечкарска група с.Кралев дол, община Перник

Кукерски съст. с. Иван Вазово, общ. Калояново, област Пловдив

Сур. група с. Дивотино, община Перник, област Перник

VI.ЧАСОВИ ПОЯС 14:30-15:30 ч.

Кукерски клуб „Сурат“ с. Мирково, община Мирково, област София

Маск. гр.Брежани,общ.Симитли,област Благоевград

Сурв. група с. Ярджиловци,община Перник., Перник

Сур. гр. кв.Струмско ,общ.Благоевград, област Благоевград

Сур. група, с.Ноевци, община Брезник, област Перник

VII.ЧАСОВИ ПОЯС 15:30-16:30 ч.

Кукерска гр.„Старчевата“ гр.Разлог, общ. Разлог, обл.Благоевград

Старци“ Горно и Долно Сахране, общ.Павел баня,област Ст.Загора

“Веселяци“ гр.Петрич,община Петрич, област Благоевград

Мечкарска група село Пиперков чифлик, област Кюстендил

Дервишка група с.Церово,общ Лесичово, област Пазарджик

Джамалъ“ село Равно поле, община Елин Пелин, област София

Кук. група „Дервиши “ с. Варвара, общ. Септември, обл. Пазарджик

Кукерска гр. „Джинот“ с. Джинот , община Стралджа, област Ямбол

VIII.ЧАСОВИ ПОЯС 16:30-17:30 ч.

Кук. група НЧ”Хр. Ботев 1898”с.Дъбене, общ.Карлово, обл. Пловдив

Сур. група НЧ „Надежда – 1898“, с. Дивля, община Земен, обл. Перник

Кук. група НЧ“Пробуда-1927г“ с. Бозвелийско,общ.Провадия , обл. Варна

Сурв. група при НЧ „Пробуда-1935г.“Перник, кв. Бела вода

„Джамалъ“, с. Кошов ,община Иванова ,област Русе

Сур.група при НЧ „Иво войвода-1928г.“. Д. Секирна, Брезник

Старци“ ,с.Васил Левски ,общ. Карлово ,област Пловдив

IХ. ЧАСОВИ ПОЯС 17:30-18:30 ч.

Сур. група с. Друган, общ. Радомир, област Перник

Кукерска група“Арапи“ кв.Макак гр. Шумен, област: Шумен

„Група за традиции и обичаи“с. Тъжа, общ. Павел баня,обл Ст. Загора

Сур. група при НЧ“ Пробуда 1926″, с.Джерман, Дупница. Кюстендил.

Х.ЧАСОВИ ПОЯС 18:30 -19:10 часа

Сурвакарска група – с. Лесковец,община Перник, област: Перник

Сурвакарска група, с. Богданов дол, община Перник, Перник

НЧ,,Светлина1929″, с. Елов дол, община Земен, област Перник

НЕДЕЛЯ – 26 ЯНУАРИ 2025 г.

I.ЧАСОВИ ПОЯС 09:00-10:00 часа

НЧ „Граовска пробуда – 1928“ с. Велковци, общ. Брезник, област Перник

Сурвакарска група НЧ „Светлина-1294“ ,гр. Земен, общ. Земен,обл. Перник

Сурвакарска гр. с.Сирищник, община Ковачевци, област Перник

Сурвакарска група НЧ „Пробуда -1922г.“ Драгичево, област Перник

II. ЧАСОВИ ПОЯС 10:00-11:00 часа

Кукерска група „Сокол“ , с. Соколица, община Карлово,област Пловдив

Сурвакарска гр. „Върба“, гр.Радомир,кв.Върба ,област Перник

Сурвакарска група при НЧ „Димитър Полянов – 1927 г“ с. Расник, Перник

Маскарадна група „Черните кукери“ с.Веселиново, общ. Смядово, обл. Шумен

Сурвакарска група при ,,НЧ Хр. Ботев-2024” с. Селищен дол, община Перник

Кукерска група към НЧ „Просвета 1922“С. Слокощица,общ.Кюстендил

III. ЧАСОВИ ПОЯС 11:00-12:00 ч.

Сурвакарска група при НЧ „В. Левски 1975″с. Зидарци, община Перник

Кукерска група“Васильовски дервиши“ с. Семчиново, общ. Септември, обл-Пазарджи

Сурвакарска група с. Калище,общ.Ковачевци, област Перник

Сурвакарска група с. Витановци, общ. Перник Област:Перник

СНЦ „Каменовски традиции“ гр.Камено, община Камена, област Бургас

Сурвакарска група Габров дол , община Земен, област Перник

Джумал-Калугерово“, с. Калугерово общ. Лесичово, обл. Пазарджик

IV.ЧАСОВИ ПОЯС 12:00-13:00 часа

Сур. група „Събуждане“ с.Дрен, общ. Радомир ,област Перник

Сурвак.гр. „Джамалджии“ с. Жабокрът, област Кюстендил

Кукерска група “ Каваклии“кв. Долно езерово- Бургас, област Бургас

Сур. група с. Лобош, община Ковачевци, област: Перник

Кукерска група с. Ведраре, община Карлово, област Пловдив

V.ЧАСОВИ ПОЯС 13:00 – 14:00 часа

Кук. група „Трети Квартал“ Благоевград, област Благоевград

Сурвакарска гр. с. Бегуновци,община Брезник, област Перник

Сурвакарска гр. с. Прибой, общ. Радомир ,Перник

Сур. група с.Кошарево, общ.Брезник, Перник

VI.ЧАСОВИ ПОЯС 14:05 – 15:00 часа

Кв. „Дълбошница 2003“, гр. Петрич, общ.Петрич,област Благоевград

Сур. група при НЧ „Просвета-1909 г.- гр.Батановци“ Перник

Сур. група при НЧ Искра 1952 с. Гигинци, община Брезник

Сур. група при НЧ “ Наука 1967г.“, с. Черна гора, общ. Перник

VII.ЧАСОВИ ПОЯС 15:00-16:00 часа

Станчинарска гр. кв. Дълбошница – Петрич, област Благоевград

Сур.гр. НЧ „Зора – 1948“г. с.Ябълково,общ.Кюстендил, област Кюстендил

Сур. група при НЧ“Хр. Ботев-1961г.“-с.Люлин, община Перник

“Йорданови АРТ и Приятели” София,област София – град

VIII.ЧАСОВИ ПОЯС 16:00 – 17:00 ч.

Сур. група при НЧ „Светлина 1932г.“, с.Светля, общ.Ковачевци

Сур. група кв. Църква- Перник, област Перник

Сур. гр. НЧ „Гео Милев-1936 г.“Чепино, общ. Ковачевци

Ромска сур.група гр.Радомир, община Радомир