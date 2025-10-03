Светлана Гущерова е пред анорексия

Светлана Гущерова (Василева) отново предизвика бурни реакции с тревожно слабата си визия. По форумите валят коментари, че бившата плеймейтка е в последни стадии на анорексия. Снимки показват плашещо отслабване, а според „детективи“ в мрежата тя редовно посещава столичен медицински център за вливки с глюкоза, за да компенсира липсата на нормално хранене.

„Толкова слаба никога не е била, изглежда като анорексичка“, пишат нейни фенове, а други са безпощадни: „Всичко харчи за козметика и процедури, вместо да седне да си купи едно нормално ядене“.

Към това се добавят слухове за финансови трудности – макар да демонстрира лукс и охолство, Светлана е сама с четири деца и не отказва нито една рекламна кампания, независимо колко нелепа е. От реклами на пилешко и мляко до бързи кредити – Василева е готова на всичко, за да поддържа стандарта си.

Форумите са разделени – едни смятат, че тя е в тежка лична и здравословна криза, други вярват, че това е цената на демонстрирания лукс. Но фактът остава – видът на Светлана вече буди истинска тревога.