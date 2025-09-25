Желязков към Борисов: Бордът по водите не е решение, а инструмент

Росен Желязков отговори на критиките на Бойко Борисов към кабинета заради водната криза, докато премиерът е в Ню Йорк за 80-ата сесия на ООН.

Желязков подчерта, че още преди началото на работата на Националния борд по водите е заявил на министрите, че няма смисъл да се търсят виновници. По думите му в момента се работи по няколко сондажа, а проблеми има в редица райони, сред които Плевен и Брезник.

„Бордът е инструмент, а не решение – решението е в целенасочените действия“, коментира министърът.