Лятото си отива: последни 30-градусови жеги преди застудяването

От четвъртък официално ще се сбогуваме с лятото, но температурите ще останат по-високи от обичайното за края на септември, обяви пред bTV климатологът проф. Георги Рачев.

В сряда се очакват може би последните над 30 градуса за тази година. „Не, че няма да има топли дни и през октомври. Ще превали малко, дъждът ще се измести към Черно море и Турция“, поясни експертът.

От неделя обаче идва захлаждане – в София температурите ще паднат до 16 градуса с повече валежи, след което ще се върнат около есенните 19. В Пловдив също ще бъде с около 10 градуса по-хладно. По морето сезонът отшумява – и водата, и въздухът вече са около 22 градуса.