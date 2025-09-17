Първата Мис България, която стана фолк певица – Венцислава Тафкова готви нов хит с Радко Петков и обещава да превземе сцената не за пари, а от любов към музиката

Венцислава Тафкова – красавицата от Пловдив, която през 2020 г. сложи короната на „Мис България“, вече уверено сменя подиума с микрофона. Тя призна пред последователите си, че подготвя поредния си хит и е твърдо решена да се превърне в топ име във фолк бранша. „Не заради хонорарите, а от любов към музиката“, подчертава моделката.

Тафкова има солидна основа – като дете е тренирала спортни танци, а сцената я влече от години. В момента учи „Туризъм“ в НБУ и помага в семейния бизнес с хотелиерство, но съчетава всичко това с новата си страст – пеенето.

„Занимавам се предимно със семейния бизнес, но правя всичко, което ме кара да се чувствам щастлива и ми дава енергия. В момента съм насочена към музикалната сфера и се радвам, че ме подготвят най-добрите – Vocal Vision House и любимият ми вокален педагог Радко. Благодарение на тях всеки ден се усъвършенствам и вървя към целите си“, сподели Венцислава.

Красавицата работи директно с победителя от „Гласът на България“ Радко Петков и вече загатна, че новият ѝ проект ще бъде нейният пробив в чалга сцената.