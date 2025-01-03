Калин Терзийски умира

Калин Терзийски отново ошашави феновете си с пост в социалните мрежи.

Той съобщава, че „вероятно умира“.

„Приятели мили

Смятах да направя изложба

На осми януари

Но тъй като вероятно умирам

Бих предпочел да разпродам на какви да е цени

Трийсетте си картини

За да не стоят сами в ледения ми дом в Банкя

И – за много години

Който иска да види, ще му пращам“

Феновете, които са свикнали с черното му чувство за хумор не се трогнаха много, защото и преди беше съобщавал, че „вече е умрял“.

Някои смятат, че ако наистина е в беда някой ден едва ли някой ще му повярва.

Заваляха окуражителни коментари:

Ооо ,не умираш ,защото си безсмъртен !

Не е вероятно, Калине. Сигурно е, като самата смърт. Всички умираме. Не разбрах какво общо има това с изложбата?

П.п Искам да видя. Прати ми.

Не умирай, Калине! И това ще мине.

Смъртта ще почака Може ли на лични да видя картините? Благодаря и горе главата