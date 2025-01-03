Калин Терзийски умира

Калин Терзийски отново ошашави феновете си с пост в социалните мрежи.
Той съобщава, че „вероятно умира“.
„Приятели мили
Смятах да направя изложба
На осми януари
Но тъй като вероятно умирам
Бих предпочел да разпродам на какви да е цени
Трийсетте си картини
За да не стоят сами в ледения ми дом в Банкя
И – за много години
Който иска да види, ще му пращам“
Феновете, които са свикнали с черното му чувство за хумор не се трогнаха много, защото и преди беше съобщавал, че „вече е умрял“.
Някои смятат, че ако наистина е в беда някой ден едва ли някой ще му повярва.
Заваляха окуражителни коментари:
Ооо ,не умираш ,защото си безсмъртен !
Не е вероятно, Калине. Сигурно е, като самата смърт. Всички умираме. Не разбрах какво общо има това с изложбата?
П.п Искам да видя. Прати ми.
Не умирай, Калине! И това ще мине.
Смъртта ще почакаМоже ли на лични да видя картините? Благодаря и горе главата