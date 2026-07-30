Пешеходни пътеки с Изкуствен интелект пазят децата в Радомир

Радомир сред първите общини в България с интелигентни пешеходни пътеки с AI

Община Радомир направи още една важна стъпка към модернизирането на градската инфраструктура и повишаването на пътната безопасност, като въведе в експлоатация две интелигентни пешеходни пътеки с AI (изкуствен интелект). Иновативните системи са разработени и произведени в България и нареждат Радомир сред първите общини в страната, които внедряват подобна технология в реална градска среда.

В полза на децата

Интелигентните пешеходни пътеки са изградени в близост до учебни заведения – на ул. „Райко Даскалов“, която е с интензивно движение на ученици, родители и пешеходци. Изборът на тези локации е част от политиката на общината за подобряване безопасността на движението в зоните с най-висок риск и за осигуряване на по-сигурен маршрут за децата по пътя към училище и обратно.

Новите съоръжения използват AI технологии, които разпознават присъствието и движението на пешеходци, анализират ситуацията в реално време и автоматично активират предупредителната сигнализация към водачите. Освен това системата управлява интелигентното LED осветление според осветеността на околната среда и наличието на пресичащ човек, като осигурява значително по-добра видимост и повече време за реакция.

Всяка интелигентна пешеходна пътека е оборудвана с LED VMS пътни знаци с променящи се съобщения, разположени преди зоната за пресичане. Те предупреждават водачите чрез светлинна индикация и ясно видим символ, като са видими от разстояние най-малко 300 метра. Сигнализацията се активира автоматично при наличие на пешеходец и дава възможност на водачите своевременно да намалят скоростта.

От двете страни на пътното платно са монтирани пътни знаци Д17 „Пешеходна пътека“ с мощни мигащи LED светлини, които работят синхронно с останалите елементи на системата. VMS знаците и светлинната сигнализация разполагат с цифрови светлинни сензори и автоматично регулиране на яркостта, което гарантира отлична видимост при всякакви условия, без да заслепява водачите.

AI камерите с Deep Learning анализ разпознават пешеходци в четири предварително определени контролни зони. Алгоритмите разграничават хората от автомобили, животни, сенки и други движещи се обекти, като по този начин се избягват фалшиви активации.

Допълнителни сензори, разположени в зоните за изчакване, регистрират присъствието на човек още преди той да навлезе на пешеходната пътека. Системата разполага и с бутони за ръчно активиране, които осигуряват резервен начин за задействане при необходимост.

Интелигентните LED осветители с асиметрична оптика насочват светлината единствено към пешеходната пътека и пресичащия човек. Специален цифров светлинен сензор следи постоянно осветеността на околната среда. При стойности около и под 400 lx системата преминава в нощен режим, а при по-висока осветеност осветлението се изключва, което допринася за по-ниско енергопотребление.

Нощен режим

През нощта осветителите работят на 30% мощност в режим на готовност. При засичане на пешеходец автоматично преминават на 100%, като осигуряват максимална видимост на пешеходната пътека и пресичащия човек дори при мъгла, дъжд и други неблагоприятни атмосферни условия.

Работата на системата започва още при приближаване на пешеходец към зоната за пресичане. След потвърждение от AI камерите се активират светлинната сигнализация, VMS знаците и интелигентното осветление. Всички компоненти от двете страни на пътя работят като единна система и се управляват координирано в реално време.

След като пешеходецът безопасно напусне контролираната зона, системата автоматично се връща в режим на готовност. Това позволява сигнализацията да работи само при реална необходимост и повишава вниманието на водачите към всяка активирана пешеходна пътека.

Особено важен е приносът на новите системи за безопасността на учениците. В часовете преди началото и след приключването на учебните занятия, когато движението около училищата е най-интензивно, интелигентните пешеходни пътеки осигуряват по-ранно предупреждение към водачите и значително подобрена видимост на пресичащите деца. Това създава допълнителна активна защита в едни от най-натоварените пешеходни зони в града.

Сред основните ползи от новата технология са по-ранното предупреждение към водачите, по-добрата видимост при тъмнина и неблагоприятни метеорологични условия, автоматичната работа според реалната пътна обстановка, намаленото енергопотребление и по-високото ниво на защита за деца, възрастни хора и хора с ограничена подвижност. Системата позволява и бъдещо надграждане с интеграция към други интелигентни общински системи.

Произведено в България!

Реализираният проект е пример за успешно приложение на българска инженерна разработка в градската среда. Интелигентните пешеходни пътеки са проектирани и произведени в България и демонстрират потенциала на българските компании да разработват високотехнологични решения с реален обществен ефект.

Още проекти в Радомир

Паралелно с този проект Община Радомир продължава работата си по подобряване организацията на движението в града. В ход е разработването на проект за изграждане на светофарна уредба на кръстовището между ул. „Райко Даскалов“ и ул. „Дупнишка“. До момента са извършени необходимите обследвания, събрани и анализирани са данни за интензивността на трафика, а в момента се разработва проектното решение.

Предстои проектантите да представят своите предложения, след което ще бъдат уточнени всички технически детайли и проектът ще бъде окончателно финализиран и предаден. Реализацията ще се извършва поетапно като част от последователната политика на Община Радомир за модернизиране на транспортната инфраструктура и повишаване безопасността на движението.

Светофарната уредба също ще бъде с AI технология, която следи трафика и променя режима си на база на движението.

От общината подчертават, че инвестициите в интелигентна инфраструктура са инвестиции в живота и здравето на хората. AI системите не заменят вниманието и отговорността на участниците в движението, а предоставят допълнителна активна защита там, където тя е най-необходима.

Община Радомир призовава всички водачи да намаляват скоростта при приближаване към пешеходни пътеки и училищни зони, да бъдат внимателни към пешеходците и стриктно да спазват правилата за движение. Само чрез съчетаването на съвременни технологии, качествена инфраструктура и отговорно поведение може да бъде изградена по-безопасна среда за всички жители и гости на общината