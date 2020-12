ЛЮБОПИТНО: Том Круз строи киностудио на територията на секретна военна база

Американският актьор и продуцент Том Круз е започнал да строи киностудио на територията на бивша секретна военна база във Великобритания, пише в. Sun.

Tom Cruise will resume shooting „Mission: Impossible 7“ at the U.K.’s Longcross Studios, where principal photography is expected to wrap. Shooting is gearing back up just as the U.K. braves a devastating wave of coronavirus over the holiday period. https://t.co/IQSziI7DXa

В него ще може да се работи безопасно по време на пандемията. Бившият военен обект Лонгкрос е разположен в графство Съри на 40 км западно от Лондон. Навремето той е бил конструкторско танково бюро. Изграждането на киностудио там било свързано с желанието на Круз по-бързо да завърши работата над продукцията „Мисията невъзможна 7“.

Холивудският екшън герой на всяка цена бил решен да приключи лентата, тъй като снимачният процес на няколко пъти беше прекъсван заради пандемията.

Tom Cruise has resumed filming ‘MISSION IMPOSSIBLE 7’ in the U.K.

(Source: https://t.co/ZgV41TE3Cb) pic.twitter.com/UBpEEVfcMd

Не мина и без конфликти, след като част от екипа му наруши правилата за социално дистанциране.

