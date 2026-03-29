Нина Николова със световен медал!

Страхотно представяне на Нина Николова на WTT Youth Contender , Световна купа в гр.Панагюрище зала “Арена Асарел” от 26 до 29 март.

Състезателката на Спортен клуб по тенис на маса “Металик”Перник представяща националния отбор на България спечели Трето място до 17г.

Тя спечели своята група категорично с две победи с по 3:0 над състезателките от Молдова Valeria CRAVCENCO и Каролина Иванова от България.

Последваха и още две победи в основната схема с по 3:0 над състезателката Ioana IONESCU от Румъния и Liliana GUASSARDO от Словакия.

В четвъртфинала Нина се изправи срещу силната състезателка на Италия Manon LOTH и след като показа страхотна игра и невероятен характер спечели драматичен мач с 3:2 гейма. Във полуфинала загуби от Maja VANJO от Сърбия.

Нина Николова успя да стигне и до четвъртфиналите и на смесени двойки до 19г. заедно с партньора си от Турция Muhammet ATAKUL.

Нина Продължава участието си и до 19г. Като отново спечели своята група с две победи над Hannah SILCOCK от Англия и състезателката от Румъния Carmina CAMAN.

Утре продължава участие в основната схема.

Калина Стефанова също се представя отлично като спечели своята група до 15г.

Николета Маркова също продължава в основната схема като стана втора в групата си.

От Пернишкия клуб по тенис на маса пожелават успех на всички български състезатели!

УС на СКТМ”Металик” гр.Перник иска да благодари на кмета на гр.Перник г-н Станислав Владимиров и Община Перник за подкрепата и вярата в успехите на нашите деца.

През 2025/2026 нашите състезателки донесоха медали от Европейски,Балкански п-ва и Световни купи.