„Мозъкът“ на ВК Миньор Перник Бояна Боянова

Волейболистката на ВК Миньор – Перник и националвния отбор – Бояна Боянова участва в рубриката на БНТ „Аз съм….“. Тя е „мозъкът“ на отбора, тъй като е на една от най-отговорните позиции – Разпределител. Задачата й е да разпределя топката към нападателите след първото докосване и да определя посоката и вида на атаката – ключов пост, който изисква много мисъл и прецизност.

Първите й стъпки във волейбола на Бояна са от 4-ти клас, където започва да тренира в Левски Сиконко. Опитвала е и други спортове като плуване, но волейболът е спортът , който и харесва най-много. Бояна играе като „разпределител“ и казва, че тази позиция е най- трудна. Нейната треньорка я насочва към тази позиция, тъй кто е била най-дребната в отбора: „Спомням си, че много ми хареса и бях много щастлива“, споделя Бояна.

Огромна подкрепа Бояна черпи от всички, но най-вече от нейните родители. Те са и най-запалените й фенове от трибуните, обсъждат и коментират с нея всяка среща след мача.

Бояна е преминала през Левски Сиконко, Левски- София, а от 2025 година вече тренира за Миньор-Перник

„Сега се чувствам страхотно, радвам се, че играя и се надявам да имаме много победи. Миньор за първа година е в „Демакс лига“/националното първенство по волейбол за жени/, полагаме много усилия, както ние, момичетата, така и щаба, всички треньори и гледаме напред да направим добро класиране.“, казва Бояна. Според нея най-специалния момент в този сезон за отбор е била победата срещу ЦСКА, която дойде след обрат.

Миналото лято Бояна Боянова бе част и от националния отбор по волейбол на България. „Това беше едно незабравимо лято и голяма чест и емоция за мен“, кзва Бояна. Тя споделя, че четвъртото място на първенството е било плод на голям труд.

Мечтите на Бояна също са високи – тя е категорична, че волейболът е нейният избор и нейния път. Иска да играе в Италия и мечтае дори за олимпиада. Въпреки това Бояна вярва, че младите таланти трябва да се развиват в България и да постигат успехите си тук, а чужбина да остане малко по-напред в кариерата им.

„Ако не си поставяме големи цели няма как да израстваме“ – ктегорична е Бояна.

