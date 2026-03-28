Иво Ангелов: В Парламента трябва да има хора, които защитават и бранят националния интерес пред своя личен

В петък по време на срещата с жителите на град Радомир, водачът на листата на коалиция „БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА“ Иво Ангелов заяви, че в Парламента трябва да има хора, които защитават и бранят националния интерес пред своя личен.

„Когато станах световен шампион много държави ми предлагаха да се състезавам и да се боря за тях. Отказах им“, каза той. През 2021 г., когато прекратява своята професионална кариера, немски клуб по борба му отправя предложение да започне като треньор при тях, при което Ангелов им отказва, въпреки гарантираното по-добро финансиране и условия за тренировки, които му предоставят. Той избира да остане в България и да помага за развитието на децата и младите таланти в град Перник.

„Като перничанин и човек, посветил живота си на спорта, съм научил, че успехът изисква усилен труд, постоянство и дисциплина. В живота няма място за обещания, а за резултати, точно затова се включих и в битката за изборите, защото е крайно време и в политиката да се работи честно и за хората“, убеден е водачът на листата.

Според него държавата трябва да защитава правата на гражданите и да им гарантира по-добро качество на живот, което включва: достойни работни заплати и пенсии, постоянен достъп до здравеопазване, развитие на спорта и оказване на социална подкрепа за всеки.

По време на събитието, заедно с водача бяха представени и Радостин Петров, Даниел Стойнев, Илиян Илиев и Елена Христова, които са част от листата на БСП-ОЛ за предстоящите избори. Официален гост бе Калоян Паргов – член на Националния съвет на БСП. Присъстваха още ръководството на БСП-Перник и БСП-Радомир и зам.-председателят на АБВ Петър Първанов.

Кандидатите за народни представители идват за втори път тази седмица в града, за да осъществят контакт с колкото се може повече граждани и да разберат за техните проблеми и очаквания към новия парламент.

Ангелов проведе срещи с жителите и в централната част на града и на пазара, като им заяви, че в борбата за справедливост се изиска кураж и хора, които не се огъват под натиск и не продават интересите на обществото и своите принципи.

По-рано в петък, водачът и представители от листата бяха в гр. Трън и гр. Брезник.

„Обезлюдяването на градовете и селата, липсата на работа и справедливи доходи са само част от проблемите в тези райони. За да се справим с демографската криза и да съживим региона са нужни спешни и дългосрочни мерки за развитието на малките населени места. Истината е следната – без поминък, няма бъдеще! Каузата ни е ясна – справедливи доходи за живот, подкрепа на българското производство, подпомагане на младите семейства със социални мерки и стимули, за да ги задържим в страната и да получат шанса да се реализират в своето родно място“, заяви водачът на листата Иво Ангелов пред хората.

В същата седмица и в кв. Църква, Ангелов и кандидатите за народни представители разговаряха с гражданите за нуждата от спешен контрол за овладяване на ръста в цените на стоките и горивата. И в следващите дни продължават срещите лице в лице на кандидата за депутат от „БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА“ Иво Ангелов с хората в областта.

