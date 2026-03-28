Алжирец-гигант напада за Миньор-Перник

Миньор (Перник) привлече ново попълнение в редиците си. Това е централният нападател Уасим Ауашрия.

Ауашрия е на 25 години и идва в тима като свободен агент. Той е младежки национал на Алжир, но има и френски паспорт. Алжирецът впечатлява със своя ръст от 192 сантиметра.

За последно нападателят игра във Вихрен (Сандански), за който отбеляза 3 гола в 12 мача този сезон и направи една асистенция. Едно от попаденията и головия пас бяха на стадион „Миньор“ срещу „чуковете“ на 16-ти ноември при загубата на тима му с 2:3.

Юношата на Олимпик (Марсилия) е преминал през английския Чарлтън, два отбора от по-ниските дивизии в Англия, два тима от първа дивизия на Република Ирландия и елитния северноирландски Гленторан преди да дойде в нашата страна.

От клуба пожелаха на Уасим Ауашрия много успехи с жълто-черната фланелка и поне едно попадение още в дебюта!

Бранителят Чиликов празнува мач номер 100 с чуковете във Варна

Днес, 28-ми март, от 15:30 часа на стадион „Спартак“ във Варна Миньор (Перник) гостува на Фратрия (Бенковски) в двубой от 26-ия кръг на MrBit Втора лига.

Срещата ще бъде по-специална за централния бранител Павлин Чиликов, който се очаква да запише своя мач номер 100 с жълто-черната фланелка.

До този момент Чиликов има 99 двубоя за „чуковете“, в които освен с отличните действия в отбрана и лидерските си качества, блесна с 13 попадения и 3 голови паса.

Всички състезатели в тима са на разположение на треньорския щаб, дори и новото попълнение Уасим Ауашрия, който може да запише първи минути за Миньор.

След разгрома над Спортист (Своге) в предходната си шампионатна визита „чуковете“ ще потърсят позитивен резултат срещу втория в класирането.

По-рано през сезона Миньор поведе с 2:0 на Фратрия в Перник, но допусна обрат и загуби с 2:3.

През миналия сезон двата тима поделиха точките край морето след равенство 1:1.