Свободни работни места в Перник – СПИСЪК

Близо 50 свободни работни позиции обяви Дирекция „Бюро по труда“ – гр. Перник. Данните показват нужда от кадри както в лечебните заведения, така и в производствения сектор на областта.

Най-високоплатени позиции

Най-високи възнаграждения се предлагат в сферата на здравеопазването. Вакантните места за лекари са със стартова заплата от 1824 евро, следвани от позиции за магистър-фармацевти, където възнаграждението достига до 1800 евро. Търсят се още фелдшери (1323 евро) и шофьори на линейки (832 евро).

Търсене в производството и услугите

Бизнесът в Перник и региона активно търси технически кадри и общи работници. Сред обявените позиции са:

Монтажник на мебели: 1000 евро

Окачествител на продукти (с англ. език): до 1069 евро

Разносвач: 844 евро

Водопроводчик: 815 евро

Освен за грд Перник, свободни места има и в градовете Радомир и Батановци, селата Студена, Драгичево и Ковачевци.

Позициите обхващат широк спектър от кадри – от хора с основно образование за общи работници (при заплата от 620 евро) до висшисти в областта на химията и човешките ресурси. За голяма част от специализираните позиции като кранисти, арматуристи и кофражисти възнаграждението е по договаряне, което предполага гъвкавост според опита на кандидата.

