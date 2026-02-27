Добра новина за Брезник!

Месец март ще бъде най-щастливият месец за брезнинчани. От Общинското ръководство съобщиха, че от 2-ри март до 31- ми март жителите на град Брезник ще имт вода всеки ден. Водата ще се спира единствено през нощта – към 23:00ч. , а в 5 часа сутринта отново ще потече от чешмите.

От Община Брезник съобщиха: Уважаеми жители на гр. Брезник, уведомяваме Ви, че съгласно Заповед №РД_2-173/27.02.2026 г., считано от 02.03.2026 г. до 31.03.2026 г., включително, подаването на вода към потребителите на гр. Брезник ще бъде всеки ден – от 5:00 ч. до 23:00 ч.

Тази новина идва на фона на жесток воден режим, който брезнинчани преживяха миналото лято заради пресъхването на язовир Красава и до ден днешен се борят с последствията.

Заради сушата се наложи да бъдат взети мерки и да се търсят алтернативи за водоснабдяването на жителите на общината.