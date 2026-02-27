Голмайсторът на Миньор-Перник извън строя заради жълти картони

Миньор (Перник) замина за Велико Търново, където ще се срещне с Етър в мач от XXII кръг на MrBit Втора лига. Двубоят е утре, 28-ми февруари, от 14:00 часа, на стадион „Ивайло“.

За „чуковете“ има добри новини, тъй като двама от ключовите футболисти на тима се завръщат след изтърпяни наказания за натрупани картони. Това са централният защитник Павлин Чиликов и лидерът по асистенции в тима и автор на единствения гол до момента през пролетния полусезон Данило Тарасенко.

Аут поради травми остават Йордан Йорданов, който счупи носа си в първия пролетен кръг срещу Черноморец (Бургас), както и Виктор Василев, който миналата седмица беше опериран.

Двубоят срещу Етър пропуска и голмайсторът на перничани Преслав Йорданов, който получи петия си жълт картон при домакинската загуба от Хебър (Пазарджик) в миналия кръг. Така Йорданов няма да може да се изправи срещу бившия си отбор, за който се състезаваше през миналия сезон.

През есента двата тима завършиха наравно 0:0 на стадион „Миньор“ в Перник, като това удължи серията на „чуковете“ без загуба от този съперник на 3 сблъсъка.