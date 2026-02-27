Мината в Перник дари средства за Тодоровден в Дивотино, Люлин и Големо Бучино

В духа на своята корпоративна социална отговорност „Мин Индъстри“ направи дарение в подкрепа на традиционния празник Тодоровден в населените места към община Перник – Кметство Дивотино, село Люлин и Кметство Големо Бучино.

Средствата са предназначени за организационното обезпечаване на празничната програма, свързана с отбелязването на Тодоровден – един от най-тачените пролетни празници в българския народен календар. Събитието е известно със своите кушии, ритуали за здраве и благополучие и събира жители и гости, обединени от желанието да съхранят живи българските традиции.

С направеното дарение „Мин Индъстри“ подпомага подготовката и провеждането на празника, като допринася за съхраняването на местните обичаи и за активното участие на общността. Подкрепата е част от дългосрочната политика на дружеството за ангажираност към развитието на местните общности и насърчаването на културно-историческото наследство в региона.

От кметствата изразиха благодарност за оказаната подкрепа и подчертаха, че партньорството с бизнеса е от съществено значение за съхраняването на традициите и за организирането на празници, които сплотяват хората.

„Мин Индъстри“ остава последователен партньор на местните общности и ще продължи да инвестира в инициативи, които съхраняват българския дух и традиции.