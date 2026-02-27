Баба Марта се гордее с тях!

Библиотекарите в Перник проведоха творческа работилница за изработване на мартенички с децата от подготвителната група на г-жа Панчева в ДГ „Родолюбче“. С много старание и усмивки малчуганите сътвориха красиви мартенички, вплитайки в тях настроение и обич.

Срещата започна с интересен разказ за символиката на празника Баба Марта, за значението на бялото и червеното и за появата на Пижо и Пенда.



Децата с любопитство слушаха, а след това с ентусиазъм се включиха в творческия процес – усукваха бял и червен конец, оцветяваха Пижо и Пенда и накрая сами завързаха своите мартенички.

Работилницата беше „озвучена“ от детски песни, които допълниха празничната атмосфера. В края на срещата библиотекарите получиха по една мартеничка и парче от традиционната погача на Баба Марта, която по-рано беше зарадвала децата в групата.

Първомартенското настроение в детската градина беше допълнено и от специален тематичен кът с Пижо и Пенда, който внесе още повече цвят и празничност в сградата.