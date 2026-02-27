Спец акция в Перник до 3-ти март

Полицията предприема мерки за опазване на обществения ред и сигурността на гражданите по време на честванията за 3 март

ОДМВР – Перник предприема засилени мерки за опазване на обществения ред и осигуряване безопасността на движението по пътищата по време на честванията на Националния празник на Република България – 3 март.

Полицейско присъствие ще бъде осигурено на площадите, пред паметниците и в районите, където ще се провеждат празничните прояви на територията на област Перник. Засилен контрол ще има и в районите на автогарата е ж.п. гарата в областния град, както и около големи търговски обекти, с цел недопускане на нарушения на обществения ред и престъпни посегателства.

В периода 27 февруари – 3 март на територията на областта ще се проведе специализирана полицейска операция „Алкохол, наркотици, неправоспособност и скорост“. Контролът ще бъде засилен по основните пътни артерии, в участъци с интензивно движение и в зони с повишен риск от пътнотранспортни произшествия.

Акцент в проверките ще бъде поставен върху:

управление на моторни превозни средства след употреба на алкохол и/или наркотични вещества;

управление от неправоспособни водачи;

превишаване на разрешената максимална скорост;

агресивно и рисково поведение на пътя;

неизползване на обезопасителни колани, каски и детски обезопасителни системи;

използване на мобилни устройства по време на управление на МПС.

На 1 и 2 март ще се проведат допълнителни засилени проверки в населените места, както и в районите около питейни и увеселителни заведения.

ОДМВР – Перник апелира към гражданите за спазване на законите и правилата за движение, както и за отговорно поведение, с цел празникът да премине спокойно и без инциденти.