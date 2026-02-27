Бомбата на zaPernik.com се потвърди: Изритаха шефа на пернишката полиция

Перник отново е в центъра на кадрова буря в МВР. Както zapernik.com първи съобщи, директорът на ОДМВР-Перник Милчо Милчов е отстранен, а на негово място се очаква да застане бившият директор Павел Млеканов.

Служебният вътрешен министър Емил Дечев започна с освобождаването на петима директори на областни дирекции – София-област, Перник, Благоевград, Бургас и Кюстендил. Именно това са областите, в които ГЕРБ-СДС постигна най-високи изборни резултати.

По информация на източници, петимата са били извикани и уведомени, че се освобождават заради решение на Конституционния съд, свързано с касиране на избори отпреди година. Според запознати те са отказали да подпишат документи и са преназначени в Звеното за подпомагане на министъра – структура, създадена по времето на Бойко Рашков. Така на практика от директори стават „съветници“.

Очаква се в следващите дни да бъдат сменени още директори, а след това да започнат и рокади при началниците на районни управления.

Вътрешни източници твърдят, че ключова роля в чистките играе зам.-министърът Калоян Милтенов, смятан за близък до Бойко Рашков. За временни ръководители се назначават именно хора от неговия кръг.

В Перник обаче вниманието е насочено към завръщането на Павел Млеканов – ход, който вече предизвиква коментари в града. Полицейската смяна тук не е просто административна рокада, а сигнал, че областта влиза в по-широка политическа схема на размествания преди изборите.