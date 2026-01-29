Соня Колтуклиева изригна: Бойко Рашков го бият в Перник като маче у дирек

Известната журналистка от сайта „ПИК“ Соня Колтуклиева пое отговорност за действията на партия „Продължаваме промяната“, сред които е махането на Бойко Рашков от предизборните листи на ППДБ в Перник, видя сайта zaPernik.com. Ето какво пише Соня Колтуклиева:

Канна Рачева попита дали в ПП правят опит за изчистване? “Това е опит за компроматна война от една медия”, извика #кириле и се обърна с поглед към мене. Вчера в Съдебната палата, преди началото на процеса срещу него за арестите на Борисов-Горанов-Арнаудова.

Драги зрители, признавам си без бой:

Аз, Соня Колтуклиева:

– принудих Кирил Петков да подаде оставка от съпредседателския пост на ПП и парламента, за да “поеме отговорност”(за какво – още не е изяснено);

– изключих Даниел Лорер, основател на ПП, от партията;

– отстраних Лена Бориславова от листите на ПП, дадох й 2 проекта, по които да работи и да мълчи;

– възнамерявам да не включа в листите Калина Константинова, Андрей Цеков и още някой, като му дойде времето – ще обявя.

– разбуних духовете с издигането за водач на листата във Варна на зам.-кмета Павел Попов от ДСБ; “на зелено” определих Стела Николова за #104, скарах ги с оная Кристи.

– внуших на Асен Василев да предлага Бойко Рашков за служебен вътрешен министър, за да го разкара от листата в Перник, където го бият като маче у дирек.

– предизвиках сътресения в “Да,България” и ДСБ срещу ПП по повод листите.

#кириле, ти си невинен. Поемам цялата вина за диктатурата на Асен Василев в “Промяната”.

Соня Колтуклиева