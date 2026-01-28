Пиян баща нанесе побой на сина си в пернишко – пребивал и майката

54-годишен жител на пернишкото село Расник е задържан за домашно насилие.

Сигнал за противоправното деяние е получен вчера на тел. 112 от 44-годишната съпруга на мъжа. По нейни данни бащата е нанесъл побой на 15-годишния им син след употреба на алкохол.

Това е пореден случай на домашно насилие в семейството, упражнено от мъжа. При предишните случаи потърпевша е била жената.

Той е задържан за срок до 24 часа с полицейска мярка, като е уведомена и прокуратурата. Образувано е бързо производство, а действията по разследването продължават.