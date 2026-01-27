Министър Георг Георгиев удари едно рамо на Перник за Европейска младежка столица

Министерството на външните работи подкрепи Перник за Европейска младежка столица

Министърът на външните работи Георг Георгиев връчи официално писмото за подкрепа на кандидатурата на Перник за Европейска младежка столица 2029 г. по време на среща с млади хора в Международния младежки център. Заедно с него не и зам.-кметът на община Перник Стефан Кръстев.

Срещата премина в открит диалог с младежите, в рамките на който бяха обсъдени ключови теми, свързани с ролята на младите хора в изграждането на по-обединена, солидарна и устойчива Европа.

Акцент беше поставен върху значението на активното гражданско участие, младежките политики и необходимостта от силен глас на младото поколение в процесите на вземане на решения.

Подкрепата на Министерството на външните работи е важен знак за националната ангажираност към кандидатурата на Перник и признание за усилията на града да се утвърди като модерен център за младежки инициативи, иновации и международно сътрудничество.