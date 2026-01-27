Авария остави Перник без топла вода – вижте подробности

„Топлофикация – Перник” АД уведомява , че поради възникнала авария на топлопровод, която нарушава работата на топлопреносната мрежа ще бъде нарушено топлоподаването на следните сгради:
ул. „Брегалница“ бл. 10, 12
ул. „Кресна“ бл. 2
ул. „Кирил и Методий“ бл. 2, 4
пл. „Кракра Пернишки“ бл. 17
ул. „Физкултурна“ № 16
Минна Дирекция
Община Перник
Храм паметник „Иван Рилски“
Държавен архив
Бивша сграда на ОББ
ОДК
Спортна зала „Дружба“
Дворец на културата
Детска градина № 2 „Родолюбче“
Топлоподаването ще бъде нарушено от 19:00 ч. на 27.01.2026 г. до 21:00 ч. на 28.01.2026 г.
От ръководството