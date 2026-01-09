ОБРАТ В ПЕРНИК: Кметът остава връчването на фишове – „НЕ НАРУШИТЕЛИТЕ СА ЖЕРТВИ“

След бурята от реакции около полицая на входа на Община Перник, кметът Станислав Владимиров коригира позицията си, но не отстъпва от принципа. Униформен служител ще има – но с ясно разграничена функция: без ограничаване на достъпа до общината, но с право да връчва фишове и актове на място.

Според кмета това е въпрос не на репресия, а на справедливост.

„В едно общество не може постоянно да се толерират нарушителите и да се подминават тези, които спазват правилата“, е позицията, около която се обединява новият подход.

🔴 Какво се променя реално?

– НЯМА спиране на граждани от достъп до услуги

– НЯМА отказ за влизане в сградата

– НЯМА „плати, за да влезеш“

Но:

– ИМА връчване на фишове

– ИМА информиране за задължения

– ИМА присъствие на държавата там, където хората реално минават

📌 Защо това има логика? Ето аргументите:

1. Защото държавата не може да бъде невидима

Години наред редът се заобикаля с формални номера – писма, които „не са получени“, уведомления, които „не са стигнали“. Това създаде усещането, че законът е пожелателен. Когато институцията е видима и присъства, бягството приключва. Държавата не трябва да се крие зад пликове и срокове.

2. Защото безкрайното протакане подкопава закона

Част от нарушенията не се оспорват по същество, а се отлагат с цел да изтече време. Това не е защита на права, а злоупотреба със системата. Обществото не може да функционира, когато най-наглите печелят от търпението на държавата.

3. Защото редът започва от присъствието

Нарушителите не се плашат от санкцията на хартия, а от усещането, че институциите работят и наблюдават. Видимият контрол е превенция. Там, където има присъствие, има и по-малко произвол.

4. Защото справедливостта трябва да се вижда

Когато изрядните граждани спазват правилата, а другите системно ги заобикалят без последици, се руши доверието в държавата. Законът не може да бъде само за съвестните. Той трябва да важи за всички – еднакво и без изключения.

⚖️ Политическото послание на кмета

Станислав Владимиров залага ясна линия:

👉 редът е за всички

👉 законът не е пожелателен

👉 толерантност към нарушителите = несправедливост към всички останали, които спазват закона

В Перник се тества модел, който много други общини тихо обмислят, но не смеят да кажат на глас.

Въпросът вече не е „удобно ли е“, а „справедливо ли е“.

И ако обществото иска ред, трябва да приеме и неприятната част от него – отговорността.