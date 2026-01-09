ОБРАТ В ПЕРНИК: Кметът остава връчването на фишове – „НЕ НАРУШИТЕЛИТЕ СА ЖЕРТВИ“

След бурята от реакции около полицая на входа на Община Перник, кметът Станислав Владимиров коригира позицията си, но не отстъпва от принципа. Униформен служител ще има – но с ясно разграничена функция: без ограничаване на достъпа до общината, но с право да връчва фишове и актове на място.
Според кмета това е въпрос не на репресия, а на справедливост.
„В едно общество не може постоянно да се толерират нарушителите и да се подминават тези, които спазват правилата“, е позицията, около която се обединява новият подход.
🔴 Какво се променя реално?
– НЯМА спиране на граждани от достъп до услуги
– НЯМА отказ за влизане в сградата
– НЯМА „плати, за да влезеш“
Но:
– ИМА връчване на фишове
– ИМА информиране за задължения
– ИМА присъствие на държавата там, където хората реално минават
📌 Защо това има логика? Ето аргументите:
1. Защото държавата не може да бъде невидима
Години наред редът се заобикаля с формални номера – писма, които „не са получени“, уведомления, които „не са стигнали“. Това създаде усещането, че законът е пожелателен. Когато институцията е видима и присъства, бягството приключва. Държавата не трябва да се крие зад пликове и срокове.
2. Защото безкрайното протакане подкопава закона
Част от нарушенията не се оспорват по същество, а се отлагат с цел да изтече време. Това не е защита на права, а злоупотреба със системата. Обществото не може да функционира, когато най-наглите печелят от търпението на държавата.
3. Защото редът започва от присъствието
Нарушителите не се плашат от санкцията на хартия, а от усещането, че институциите работят и наблюдават. Видимият контрол е превенция. Там, където има присъствие, има и по-малко произвол.
4. Защото справедливостта трябва да се вижда
Когато изрядните граждани спазват правилата, а другите системно ги заобикалят без последици, се руши доверието в държавата. Законът не може да бъде само за съвестните. Той трябва да важи за всички – еднакво и без изключения.
⚖️ Политическото послание на кмета
Станислав Владимиров залага ясна линия:
👉 редът е за всички
👉 законът не е пожелателен
👉 толерантност към нарушителите = несправедливост към всички останали, които спазват закона
В Перник се тества модел, който много други общини тихо обмислят, но не смеят да кажат на глас.
Въпросът вече не е „удобно ли е“, а „справедливо ли е“.
И ако обществото иска ред, трябва да приеме и неприятната част от него – отговорността.