Милан Миланов става жури на Сурва

Фестивалът „Сурва“ отново доказа, че традицията е жива. Не толкова маскарадната, колкото административната. Тази година журито прилича повече на оперативка в общината, отколкото на състав, който ще оценява сурвакарски страсти, звънци и демони.

Начело, разбира се, е вечният културно-политически фактор Милан Миланов – директор на музея, историк и човек, който по традиция винаги е там, където има председателско място. Миланов ще „ръководи“ журито – защото ако не е той, кой?

Под него – стройна редица от директори. Не сурвакари, не хора от терена, а шефове по длъжност:

директор на Градската галерия

директор на Общинския младежки дом

директор на ОДК

директор на Младежкия център

Всички на линия. Всички с титли. Всички с печати. Маските може да са страшни, но истинският карнавал е чиновническият.

По образование – изкуствовед, фолклорист, хореограф и арт мениджър. По усещане – комисия за разпределяне на точки, която спокойно може да заседава и без звънци, и без кукери.

Сурва е празник на хаоса, шума, дивото и първичното. А журито?

Подредено. Лъснато. Институционално.

Сякаш оценяват проект по оперативна програма, а не маскарад.

Едно е сигурно – ако сурвакарите не впечатлят, поне чиновниците са в пълен състав.

И както винаги – Милан Миланов е на върха. Традицията си е традиция.