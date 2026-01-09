Народен празник „Сурва“ по места в Пернишки регион – ПЪЛЕН ГРАФИК

НАРОДЕН ПРАЗНИК „СУРВА“ ПО МЕСТА В ПЕРНИШКИ РЕГИОН

ОБЩИНА ПЕРНИК

ДАТА: 13 януари 2026 г./ Вторник/

14 януари 2026 г. /Сряда/

Село Люлин – НЧ “Христо Ботев – 1961 г.”

13.01.2026 г. – н.ч.17:00 ч.Музикална програма.

18:00 ч. Запалване на ритуален огън и сурвакарски игри.

Място: на площада пред читалището.

19:00 ч. Отпътуване и гостуват на сурвакарската група от с. Големо Бучино.

14.01.2026 г.- н. ч.: 08:00 ч.Игра на главната улица, обход на къщите.

Село Лесковец – НЧ “Солидарност-1930 г.”

13.01.2026 г.–н.ч.:18:00ч. Събиране на групата. Отпътуване за среща със сурвакарската група на село Богданов дол. Връщане обратно.

20:00 ч.- Запалване на традиционен огън в селото.

14.01.2026 г.–н.ч.: 10:00 ч.-15:00ч.– Обхождане на къщите в селото

Село Богданов дол – НЧ “Пробуда-1928 г.”

13.01.2026 г.–н.ч.:18:00 ч.- Събиране на групата.

18:30 ч.- Запалване на огън и традиционна среща с гостуваща група на с. Лесковец.

14.01.2026г.–н.ч.: 08:00 ч. –Обхождане на къщите за здраве и берекет.

4. Град Батановци – НЧ “Просвета – 1909 г.”

13.01.2026г.-н.ч.17:00 ч. Музикална програма с оркестър „Краси Бенд“

18:00 ч.Събиране на групата.

18:30 ч.Отпътуване за среща с групата на с. Черна гора

20:00 ч.-Сурва в Батановци с гостуващи групи. Среща с групите от:

Бабугерска група от град Банско;

Сурвакарската група от Копаница;

Сурвакарска група от с. Долни Раковец;

Запалване на ритуален огън и игри.

Място: на площада при гарата.

14.01.2026 -н.ч.: 08:00 ч.-18:00 ч. обхождане на града от сурвакарската група

Село Витановци – НЧ “Отец Паисий – 1928 г.”

13.01.2026 г.-н.ч.: 18:30 ч. Събиране на групата

19:00 ч.Запалване на сурвакарски огън. Среща със сур. група на село Мещица

Място: пред кметство и читалището.

14.01.2026 г. –8:30 -09:00 ч.- Обхождане на селото и къщите за здраве.

Село Черна гора – НЧ “Наука – 1967 г.”

13.01.2026 г.–н.ч.: 19:00-19:30 ч.Запалване на сурвакарски огън и сур. игри. Среща със сур. групи на гр. Батановци и Светля.

Място: на площада в с.Черна гора.

14.01.2026 г.– 09:00 ч. Обхождане на къщите в селото за здраве.

Село Ярджиловци – НЧ “Христо Ботев – 1940 г.”

13.01.2026 г. – н.ч.:19:00 ч. – запалване на ритуален огън, среща на сурв. групи от Горна и Долна и Кръстина махала и сурвакарски игри.

Място: на площада пред читалището

Забележка: 18:00 ч.Сурвакарската група на Кръстина махала- запалва ритуален огън в махалата си, след което се събира с другите две махали.

14.01.2026 г. н.ч.: 14:30 ч. – среща на трите сурвакарски групи от селото.

Място: в двора на училището.

Село Зидарци – НЧ “Васил Левски – 1975 г.”

13.01.2026 г. –н.ч.: 20:00 ч. Запалване на ритуален огън и сурвакарски игри. Среща с гостуващи групи от село Велковци и село Расник.

14.01.2026г.– н.ч.: 09:00ч.Обхождане на къщите и игра на площада за здраве и берекет.

Село Мещица – НЧ “Пейо К. Яворов – 1926 г.”

13.01.2026 г. – н.ч.: 17:30-18:00 ч.- Запалване на ритуален огън и сурв. игри. Отпътуване за среща със сурвакарската група на село Витановци

Място: в двора на училището.

14.01.2026 г.–08:00 ч. –обхождане на къщите за здраве и берекет.

Село Дивотино – НЧ “Чичо Стоян – 1927 г.”

13.01.2026 г. – не се разиграват сурвакарски игри в селото.

14.01.2026 г. н.ч.:08:30ч.–Тръгване от махала „Бреста“ обхождане на улиците в селото от сурвакарската група.

18:30ч.- Посрещане на групата и запалване на сурвакарски огън на площада пред читалището.

18:40 ч. Празнична заря.

Кв. „Бела вода”, гр. Перник – НЧ “Пробуда – 1935 г.”

13.01.2026 г.-н.ч.: 18:00ч. Събиране на групата и запалване на сурвакарски огън.

14.01.2026 г.–н.ч.: 09:00ч. –обикаляне на къщите за здраве и берекет

Село Драгичево – НЧ “Пробуда – 1922 г.”

13.01.2026 г. -н.ч.: 09:30ч.- Обхождане на къщите в селото.

18:30 ч . Посрещане на групата от кмета на селото, запалване на ритуален огън и сурвакарски игри.

19:30 ч.-отпътуване за среща със сурвакарската група на с…………………….

Място: на площада пред читалището в селото.

14.01.2026 г.09:00 ч. Продължаване на обхождането на къщите в селото.

Село Големо Бучино – НЧ “Люлински изгрев – 1903 г.” 01.2026 г.н.ч.:20:00 ч.Запалванена ритуален огън и сурвакарски игри. Гостува групата на с. Люлин

Място: на площада в селото.

14.01.2026 г.– 09:00 ч. Обхождане на селото.

Село Расник –НЧ “Димитър Полянов – 1927 г.”

13.01.2026 г.–н.ч.: 18:30 ч. Събиране на групата и отпътуване за среща с групата на село Зидарци.

14.01.2026 г.- н.ч.: 08:00 –обхождане на къщите.

13:00 ч. Играят на площада за здраве и берекет

Село Селищен дол

13.01.2026 г. – н.ч.: 18:00 ч. – събиране на групата.

18:30 ч.Запалване на огъня и сурвакарски игри. Гостува група на село Слаковци.

14.01.2026 г.- н.ч.:09:00ч.–13:00 ч. – обхождане на селото от сур.група.

Село Кралев дол – НЧ “Св.Паисий Хилендарски – 1927 г.”

13.01.2026 г. – Сурвакарската група не излиза.

14.01.2026г.–н.ч.:08:30 –обход на къщите от Кралевски път по цялото село

17:30ч.- запалване на ритуален огън и мечкарско хоро в двора на училището.

Село Вискяр- НЧ „Св. Св. Кирил и Методий-1933 г“

13.01.2026 г.-н.ч.: 19:00 ч. Събиране на групата и отпътуване за среща със сурвакарската групата на село Дрен.

14.01.2026г.-н.ч.: 09:15:00 ч.Обхождане на селото за здраве от сурв. група.

18 . Кв. „Църква“ – Перник

13.01.2026 г.-н.ч.: 18:00 ч. Запалване на огъня и сурвакарски игри, среща със сур. група на село Дрен

Място: на площадката до старото кметството.

14.01.2026 г.-н.ч.: Обхождане на селото от сурвакарската група

VI-то СУ „Св. Св. Кирил и Методий“- гр. Перник и сурвакарска група

„Кракра“ град Перник.

13.01.2026 г.-н.ч.: 17:30 ч.Събиране на групите –„ Ликове –лекове“ от VI-то СУ и „ Кракра“- град Перник./родители на учениците от училището./ Запалване на ритуален огън и сурвакарски игри.

Място:В двора на училището

19:30 ч .- обхождане на къщите от кв. „Варош“ /само група „Кракра“- Перник/

14.01.2026 г.-н.ч.: -няма да излизат

20.Сурвакарска група кв.Калкас –Перник. Ръководител:Яник Евтимов

13.01.2026 г.-н.ч.: 19:00 ч. Запалване на огъня и сурвакарски игри.

14.01.2026 г.-н.ч.: 08:00 ч.Обхождане на квартала от сурвакарската група.

Сурвакарска група при кметство с. Студена.

13.01.2026 г.-н.ч.: 08:00 ч. Обхождане на селото за здраве и берекет.

18:00 ч. Запалване на огъня и сурвакарски игри.

14.01.2026 г.-н.ч.: 08:00 ч. Продължаване с обхождане на селото от сурвакарската група.

Общо 22 групи в 21 селища в Община Перник

ОБЩИНА БРЕЗНИК

Село Сопица

13 януари – 19:30 ч. – запалване на сурвакарски огън на площада на селото и раздрънкване

14 януари – 9:00 ч. – обикаляне на селото от сур. група

Орг.: НЧ „Светлина – 1932 г.“ и кметство

Село Велковци

13 януари – 19:00 ч. – гостува на сур. група в с. Зидарци

14 януари – 9:00 ч. – обиколка на селото

Орг.: НЧ „Граовска пробуда – 1928 г.“ и кметство

Село Кошарево

13 януари – 18:00 ч. – гостуват на сур. група в с. Садовик

22:00 ч. – запалване на сур. огън, гостуват бабугерска група от кв. Струмско, Благоевград и сур. група „Йорданов арт и приятели“

14 януари – 9:00 ч. – обход на селото

Орг.: НЧ „Пробуда – 1927 г.“ и кметство

Село Долна Секирна

13 януари – 19:30 ч. – посрещане на сур. групи от с. Елов дол и с. Пещера и запалване на сур. огън

14 януари – 9:30 ч. – обиколка на селото

Орг.: НЧ „Иво Войвода – 1928 г.“ и кметството

Село Банище

13 януари – 19:00 ч. – запалване на сур. огън и сур. игри

21:00 ч. – гостуват на сур. група в с. Габров дол

14 януари – 9:00 ч. – обиколка на селото

Орг.: НЧ „Просвета – 1928 г.“ и кметство

Село Слаковци

13 януари – 18:00 ч. – гостуват на сур. група в с. Селищен дол и сур. игри

14 януари – 9:00 ч. – обиколка на селото

Орг.: НЧ „Искра – 1932 г.“ и кметство

Село Садовик

13 януари – 20:00 ч. – запалване на сур. огън, гостуват сур. групи от Ребро, Нови Хан, Кошарево, Долна Секирна – НЧ „Големи връх – 2025 г.“

14 януари – 10:00 ч. – обиколка на селото

Орг.: НЧ „Дебелец – 1932 г.“ и кметство

Село Ноевци

13 януари – 18:00 ч. – гостува на сур. група в гр. Земен

14 януари – 7:00 ч. – обхождане на селото

18:00 ч. – запалване на сур. огън, сур. игри и посрещане на сур. група от Габров дол.

Орг.: НЧ „Пробуда – 1931 г.“ и кметство

Село Бегуновци

13 януари – 20:00 ч. – запалване на огън и сур. игри

14 януари – 9:00 ч. – обиколка на селото

Орг.: НЧ „Просвета – 1922 г.“ и кметство

Село Гигинци

13 януари – 20:00 ч. – запалване на огън в центъра на селото, сур. игри и посрещане на сур. групите от селата Елов дол, Чепино, Светля и Беренде

14 януари – 8:00 ч. – обиколка на селото

Орг.: НЧ „Искра – 1952 г.“ и кметство

Село Конска

13 януари – 18:00 – запалване на сур. огън и посрещане на сур. група от Йорданови Арт

14 януари – 9:00 ч. – обиколка на селото

Орг.: инициативна група и кметство

Село Ръждавец

13 януари – 18:00 ч. – запалване на сур. огън и сур. игри

Орг.: НЧ „Ръждавец – 2023 г.“

Село Долна Секирна – НЧ „Големи връх – 2025 г.“

13 януари – 17:30 ч. сурвакарски игри на площада на селото

20:00 ч. – гостува на сурвакарска група с. Садовик

17 ЯНУАРИ 2026 – ОБЩИНСКИ СУРВАКАРСКИ ПРАЗНИК

„СУРВА БРЕЗНИК“

Място: площада пред читалището, град Брезник

Начален час: 14:00 ч.

Организатор: община Брезник и НЧ „Просвещение – 1870 г.“

Общо 13 броя групи в 12 селища в Община Брезник

ОБЩИНА РАДОМИР

Кв. „Върба“

13 януари – 18:00 ч. – запалване на огън, раздрънкване и обиколка по къщите

14 януари – 7:00 ч. – обиколка по къщите

Орг.: НЧ „Христо Ботев – 1928 г.“

Село Прибой

13 януари – 16:30 ч. – гостува на село Кошарите

18:00 ч. – запалване на сурвакарски огън и раздрънкване, посреща сурвакарска група с. Долна Диканя

20:00 ч. – гостува на с. Стефаново

14 януари – 7:00 ч. – обиколка на селото

Орг.: НЧ „Светлина – 1936 г.“ и кметство

Село Копаница

13 януари – 18:30 ч. – запалване на огън и посрещане на сурвакарска група от

с. Стефаново

20:30 ч. – гостува на сур. група в гр. Батановци

14 януари – 8:00 ч. – обиколка на селото

Орг.: НЧ „Христо Ботев – 1928 г.“ и кметство

Село Друган

13 януари – 18:00 ч. – запалване на сур. огън и сур. игри

20:00 ч. – гостува на сурвакарска група с. Дрен

14 януари – 7:00 ч. – обиколка на селото

Орг.: НЧ „Благой Гебрев – 1905 г.“ и кметството

Село Стефаново

13 януари – 18:30 ч. – гостува на сурвакарска група с. Копаница

20.00 ч. – посреща сурвакарска група с. Прибой

14 януари – 7:00 ч. – обиколка на селото

16:00 ч. – обичай „Увеждане на булката“ пред читалището

Орг.: НЧ „Напредък – 1915 г.“ и кметство

Село Дрен

13 януари – 20:00 ч. – празнична програма на центъра в Дрен, запалване на

сур. огън, посрещане на сур. групи от селата Вискяр, Студена и Друган

14 януари – 8:00 ч. – обиколка на селото

Орг.: НЧ „Благой Попов – 1927 г.“ и кметство

Село Долни Раковец

13 януари – 18:00 ч. – запалване на сур. огън

20:00 ч. – гостува на сур. група в гр. Батановци

14 януари – 8:00 ч. – обиколка на селото

Орг.: НЧ „Климент Охридски – 1915 г.“

Първи борчески квартал – град Радомир, площадката при бившето „БКС“

13 януари – 19:00 ч. – отпътува за с. Дивля

14 януари – 10:00 ч. – обиколка на квартала

Ромска сурвакарска група – град Радомир

13 януари -18:30 ч. – запалване на сур. огън и сур. игри

14 януари – 4:00 ч. – обиколка на квартала

Село Извор

13 януари – 18:00 ч. – запалване на сурвакарски огън, сурвакарски игри,

обхождане на селото

Орг.: Сурвакарска група

Село Долна Диканя

13 януари -18:00 ч. – гостува на сурвакарска група в с. Прибой

20:00 ч. – запалване на огън и посрещане на Ромската сур. група – гр. Радомир

14 януари – 6:00 ч. – обиколка на селото

Орг.: НЧ „Никола Корчев – 1928 г.“ и кметство

18 ЯНУАРИ 2026 – ОБЩИНСКИ СУРВАКАРСКИ ПРАЗНИК, град Радомир

Място: на площада, град Радомир

Начален час: 11:00 ч.

Организатор: община Радомир

Общо 11 броя групи в 11 селища в Община Радомир

ОБЩИНА ЗЕМЕН

Град Земен – сур. група към читалище „Светлина – 1924 г.“

13 януари – 20:00 ч. – запалване на ритуален огън на площада и сур. игри

19:30 ч. – сур. група гостува на с. Светля

14 януари – 8:00 ч. – обиколка по града без влизане по къщите

Орг.: НЧ „Светлина – 1924 г.“

Село Пещера

13 януари – 17:30 ч. – запалване на огън и сур. игри

18:30 ч. – сур. група гостува на с. Мурено

19:30 ч. – сур. група гостува на с. Долна Секирна

14 януари – 8:00 ч. – обиколка на селото

Орг.: НЧ „Крюгер Николов – 1922 г.“ и кметството

Село Елов дол

13 януари – 17:00 ч. – запалване на огън и сур. игри

18:30 ч. – гостува на групата от с. Беренде

19:30 ч. – гостува на групата от с. Долна Секирна при НЧ „Иво войвода – 1927г.“

21:00 ч. – гостува на групата от с. Гигинци

22:30 ч. – гостува на групата от с. Сирищник

23:30 ч. – гостува на групата от с. Лобош

14 януари – 1:00 ч. – обиколка на селото

Орг.: НЧ „Светлина – 1928 г.“ и кметството

Село Габров дол

13 януари – 19:30 ч.- празнична програма и концерт, посреща групата на с. Банище

14 януари – 8.00 ч. – обиколка на селото

18:00 ч. гостува на с. Ноевци

Орг.: НЧ „Христо Ботев – 1928 г.“ и кметството

Село Горна Врабча

13 януари – 20:30 гостува на групата от с. Дивля

21:30 ч. – запалване на огън и сур. игри

14 януари – няма да обикалят по селото

Орг.: НЧ „Христо Смирненски – 1946 г.“ и кметството

Село Дивля

13 януари – 20:30 ч. – запалване на сур. огън и посрещане на сур. групи от с. Мурено, с. Горна Врабча и Първи борчески квартал Радомир.

14 януари – 8:00 ч. – обиколка на селото

Орг.: НЧ „Надежда – 1898 г.“ и кметството

Село Беренде

13 януари –18:30 ч. – посреща сурвакарска група от с. Елов дол и сур. огън

21:00 ч. – гостува сурвакарска група с. Гигинци

14 януари – обиколка на селото

Орг.: НЧ „Н.Й. Вапцаров – 1945 г.“ и кметството

Село Мурено

13 януари – 18:30 ч. – запалване на сурвакарски огън и посрещане сурвакарска група от с. Пещера

19:00 ч. – гостува на с. Горна Врабча

20:00 ч. – гостува на с. Дивля

22:00 ч. – гостува на с. Косача

14 януари – обиколка на селото

Орг.: НЧ „Н. Й. Вапцаров – 1949 г.“ и кметството

Град Земен – сурвакарска група

13 януари – 17:00 ч. – сур. игри около огъня

18:00 ч. – 2:00 ч. – обиколка на града

14 януари – 9:00 ч. – обхождане на къщите

Орг.: сурвакарска група при НЧ „Сурвакари – 2024 г.“ град Земен

Общо 9 броя групи в 8 селища в Община Земен

ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ

Село Светля

13 януари – 17:00 ч. – сбор на групата на „Разкръсие“

17:30 ч. – обиколка на селото

18:00 ч. – посрещане на сурвакарска група от с. Калище, факелно шествие и запалван на ритуален огън

20:00 ч. – гостува на групата от с. Черна гора

21:30 ч. – групата гостува на с. Гигинци

14 януари – 8:00 ч. – обиколка на селото

Орг.: НЧ „Светлина – 1932 г.“ и кметство

Село Сирищник

13 януари – 19:30 ч. – запалване на ритуален огън и раздрънкване

20:00 ч. – посрещане на сурвакарска група от село Чепино.

22:00 ч. – посреща на сурвакарска група от село Елов дол.

14 януари – 8:00 ч. – обиколка на селото

Орг.: НЧ „Алеко Константинов – 1899 г.“ и кметство

Село Лобош

13 януари – 19:00 ч. – запалване на ритуален огън и посреща групите на с. Елов дол, с. Чепино, с. Пещера

14 януари – 8:00 ч. – обиколка на селото и отпътуване за с. Ковачевци

13:30 – 16:30 ч. – обиколка на горната част от селото

16:30 ч. – сурвакарско хоро на площада

Орг.: НЧ „Ведрина – 1928 г.“ и кметство

Село Калище

13 януари – 17:00 ч. – гостува на с. Светля

19:00 ч. – запалване на огън и сур. игри

14 януари – 7:00 ч. – обиколка на селото

Орг.: НЧ „Методий Андонов – 1927 г.“ и кметство

Село Ракиловци

13 януари – 18:30 ч. – запалване на ритуален огън и сур. игри

14 януари – 8:00 ч. – обиколка на селото

10:00 ч. – гостува на с. Ковачевци

Орг.: НЧ „Селска пробуда – 1927 г.“ и кметство

Село Чепино

13 януари – 19:00ч. – отпътува за с. Лобош

20:30 ч. – гостува на с. Сирищник

21:30 ч. – гостува на с. Гигинци

14 януари – 8:00 ч. – обиколка на селото

Орг.: НЧ „Гео Милев – 1936 г.“ и кметство

Село Ковачевци

13 януари – 18.30 ч. – запалване на ритуален огън и сур. игри

14 януари – 10.00 ч. – среща на площада с групите от с. Ракиловци, с. Сирищник, с. Светля, с. Чепино и с. Косача

Орг.: НЧ „Георги Димитров – 1928 г.“ и община Ковачевци

Село Косача

13 януари – 19:00 ч. – запалване на огън и посреща сурвакарските групи на

с. Мурено и с. Дивля

14 януари – 8:30 ч. – обиколка на селото

Орг.: НЧ „Лазо Стоянов – 1927 г.“ и кметството