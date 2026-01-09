Народен празник „Сурва“ по места в Пернишки регион – ПЪЛЕН ГРАФИК

НАРОДЕН ПРАЗНИК „СУРВА“ ПО МЕСТА В ПЕРНИШКИ РЕГИОН
ОБЩИНА ПЕРНИК
ДАТА: 13 януари 2026 г./ Вторник/
14 януари 2026 г. /Сряда/
- Село Люлин– НЧ “Христо Ботев – 1961 г.”
13.01.2026 г. – н.ч.17:00 ч.Музикална програма.
18:00 ч. Запалване на ритуален огън и сурвакарски игри.
Място: на площада пред читалището.
19:00 ч. Отпътуване и гостуват на сурвакарската група от с. Големо Бучино.
14.01.2026 г.- н. ч.: 08:00 ч.Игра на главната улица, обход на къщите.
- Село Лесковец– НЧ “Солидарност-1930 г.”
13.01.2026 г.–н.ч.:18:00ч. Събиране на групата. Отпътуване за среща със сурвакарската група на село Богданов дол. Връщане обратно.
20:00 ч.- Запалване на традиционен огън в селото.
14.01.2026 г.–н.ч.: 10:00 ч.-15:00ч.– Обхождане на къщите в селото
- Село Богданов дол– НЧ “Пробуда-1928 г.”
13.01.2026 г.–н.ч.:18:00 ч.- Събиране на групата.
18:30 ч.- Запалване на огън и традиционна среща с гостуваща група на с. Лесковец.
14.01.2026г.–н.ч.: 08:00 ч. –Обхождане на къщите за здраве и берекет.
4.Град Батановци – НЧ “Просвета – 1909 г.”
13.01.2026г.-н.ч.17:00 ч. Музикална програма с оркестър „Краси Бенд“
18:00 ч.Събиране на групата.
18:30 ч.Отпътуване за среща с групата на с. Черна гора
20:00 ч.-Сурва в Батановци с гостуващи групи. Среща с групите от:
- Бабугерска група от град Банско;
- Сурвакарската група от Копаница;
- Сурвакарска група от с. Долни Раковец;
Запалване на ритуален огън и игри.
Място: на площада при гарата.
14.01.2026 -н.ч.: 08:00 ч.-18:00 ч. обхождане на града от сурвакарската група
- Село Витановци– НЧ “Отец Паисий – 1928 г.”
13.01.2026 г.-н.ч.: 18:30 ч. Събиране на групата
19:00 ч.Запалване на сурвакарски огън. Среща със сур. група на село Мещица
Място: пред кметство и читалището.
14.01.2026 г. –8:30 -09:00 ч.- Обхождане на селото и къщите за здраве.
- Село Черна гора– НЧ “Наука – 1967 г.”
13.01.2026 г.–н.ч.: 19:00-19:30 ч.Запалване на сурвакарски огън и сур. игри. Среща със сур. групи на гр. Батановци и Светля.
Място: на площада в с.Черна гора.
14.01.2026 г.– 09:00 ч. Обхождане на къщите в селото за здраве.
- Село Ярджиловци– НЧ “Христо Ботев – 1940 г.”
13.01.2026 г. – н.ч.:19:00 ч. – запалване на ритуален огън, среща на сурв. групи от Горна и Долна и Кръстина махала и сурвакарски игри.
Място: на площада пред читалището
Забележка: 18:00 ч.Сурвакарската група на Кръстина махала- запалва ритуален огън в махалата си, след което се събира с другите две махали.
14.01.2026 г.н.ч.: 14:30 ч. – среща на трите сурвакарски групи от селото.
Място: в двора на училището.
- Село Зидарци– НЧ “Васил Левски – 1975 г.”
13.01.2026 г. –н.ч.: 20:00 ч. Запалване на ритуален огън и сурвакарски игри. Среща с гостуващи групи от село Велковци и село Расник.
14.01.2026г.– н.ч.: 09:00ч.Обхождане на къщите и игра на площада за здраве и берекет.
- Село Мещица– НЧ “Пейо К. Яворов – 1926 г.”
13.01.2026 г. – н.ч.: 17:30-18:00 ч.- Запалване на ритуален огън и сурв. игри. Отпътуване за среща със сурвакарската група на село Витановци
Място: в двора на училището.
14.01.2026 г.–08:00 ч. –обхождане на къщите за здраве и берекет.
- Село Дивотино– НЧ “Чичо Стоян – 1927 г.”
13.01.2026 г. – не се разиграват сурвакарски игри в селото.
14.01.2026 г. н.ч.:08:30ч.–Тръгване от махала „Бреста“ обхождане на улиците в селото от сурвакарската група.
18:30ч.- Посрещане на групата и запалване на сурвакарски огън на площада пред читалището.
18:40 ч. Празнична заря.
- Кв. „Бела вода”,гр. Перник – НЧ “Пробуда – 1935 г.”
13.01.2026 г.-н.ч.: 18:00ч. Събиране на групата и запалване на сурвакарски огън.
14.01.2026 г.–н.ч.: 09:00ч. –обикаляне на къщите за здраве и берекет
- Село Драгичево– НЧ “Пробуда – 1922 г.”
13.01.2026 г. -н.ч.: 09:30ч.- Обхождане на къщите в селото.
18:30 ч. Посрещане на групата от кмета на селото, запалване на ритуален огън и сурвакарски игри.
19:30 ч.-отпътуване за среща със сурвакарската група на с…………………….
Място: на площада пред читалището в селото.
14.01.2026 г.09:00 ч. Продължаване на обхождането на къщите в селото.
- Село Големо Бучино– НЧ “Люлински изгрев – 1903 г.”
- 01.2026 г.н.ч.:20:00 ч.Запалванена ритуален огън и сурвакарски игри. Гостува групата на с. Люлин
Място: на площада в селото.
14.01.2026 г.– 09:00 ч. Обхождане на селото.
- Село Расник–НЧ “Димитър Полянов – 1927 г.”
13.01.2026 г.–н.ч.: 18:30 ч. Събиране на групата и отпътуване за среща с групата на село Зидарци.
14.01.2026 г.- н.ч.: 08:00 –обхождане на къщите.
13:00 ч. Играят на площада за здраве и берекет
- Село Селищен дол
13.01.2026 г. – н.ч.: 18:00 ч. – събиране на групата.
18:30 ч.Запалване на огъня и сурвакарски игри. Гостува група на село Слаковци.
14.01.2026 г.- н.ч.:09:00ч.–13:00 ч. – обхождане на селото от сур.група.
- Село Кралев дол– НЧ “Св.Паисий Хилендарски – 1927 г.”
13.01.2026 г. – Сурвакарската група не излиза.
14.01.2026г.–н.ч.:08:30 –обход на къщите от Кралевски път по цялото село
17:30ч.- запалване на ритуален огън и мечкарско хоро в двора на училището.
- Село Вискяр-НЧ „Св. Св. Кирил и Методий-1933 г“
13.01.2026 г.-н.ч.: 19:00 ч. Събиране на групата и отпътуване за среща със сурвакарската групата на село Дрен.
14.01.2026г.-н.ч.: 09:15:00 ч.Обхождане на селото за здраве от сурв. група.
18 . Кв. „Църква“ – Перник
13.01.2026 г.-н.ч.: 18:00 ч. Запалване на огъня и сурвакарски игри, среща със сур. група на село Дрен
Място: на площадката до старото кметството.
14.01.2026 г.-н.ч.: Обхождане на селото от сурвакарската група
- VI-то СУ „Св. Св. Кирил и Методий“- гр. Перник и сурвакарска група
„Кракра“ град Перник.
13.01.2026 г.-н.ч.: 17:30 ч.Събиране на групите –„ Ликове –лекове“ от VI-то СУ и „ Кракра“- град Перник./родители на учениците от училището./ Запалване на ритуален огън и сурвакарски игри.
Място:В двора на училището
19:30 ч.- обхождане на къщите от кв. „Варош“ /само група „Кракра“- Перник/
14.01.2026 г.-н.ч.: -няма да излизат
- 20.Сурвакарска група кв.Калкас –Перник. Ръководител:Яник Евтимов
13.01.2026 г.-н.ч.: 19:00 ч. Запалване на огъня и сурвакарски игри.
14.01.2026 г.-н.ч.: 08:00 ч.Обхождане на квартала от сурвакарската група.
- Сурвакарска група при кметство с. Студена.
13.01.2026 г.-н.ч.: 08:00 ч. Обхождане на селото за здраве и берекет.
18:00 ч. Запалване на огъня и сурвакарски игри.
14.01.2026 г.-н.ч.: 08:00 ч. Продължаване с обхождане на селото от сурвакарската група.
Общо 22 групи в 21 селища в Община Перник
ОБЩИНА БРЕЗНИК
Село Сопица
13 януари – 19:30 ч. – запалване на сурвакарски огън на площада на селото и раздрънкване
14 януари – 9:00 ч. – обикаляне на селото от сур. група
Орг.: НЧ „Светлина – 1932 г.“ и кметство
Село Велковци
13 януари – 19:00 ч. – гостува на сур. група в с. Зидарци
14 януари – 9:00 ч. – обиколка на селото
Орг.: НЧ „Граовска пробуда – 1928 г.“ и кметство
Село Кошарево
13 януари – 18:00 ч. – гостуват на сур. група в с. Садовик
22:00 ч. – запалване на сур. огън, гостуват бабугерска група от кв. Струмско, Благоевград и сур. група „Йорданов арт и приятели“
14 януари – 9:00 ч. – обход на селото
Орг.: НЧ „Пробуда – 1927 г.“ и кметство
Село Долна Секирна
13 януари – 19:30 ч. – посрещане на сур. групи от с. Елов дол и с. Пещера и запалване на сур. огън
14 януари – 9:30 ч. – обиколка на селото
Орг.: НЧ „Иво Войвода – 1928 г.“ и кметството
Село Банище
13 януари – 19:00 ч. – запалване на сур. огън и сур. игри
21:00 ч. – гостуват на сур. група в с. Габров дол
14 януари – 9:00 ч. – обиколка на селото
Орг.: НЧ „Просвета – 1928 г.“ и кметство
Село Слаковци
13 януари – 18:00 ч. – гостуват на сур. група в с. Селищен дол и сур. игри
14 януари – 9:00 ч. – обиколка на селото
Орг.: НЧ „Искра – 1932 г.“ и кметство
Село Садовик
13 януари – 20:00 ч. – запалване на сур. огън, гостуват сур. групи от Ребро, Нови Хан, Кошарево, Долна Секирна – НЧ „Големи връх – 2025 г.“
14 януари – 10:00 ч. – обиколка на селото
Орг.: НЧ „Дебелец – 1932 г.“ и кметство
Село Ноевци
13 януари – 18:00 ч. – гостува на сур. група в гр. Земен
14 януари – 7:00 ч. – обхождане на селото
18:00 ч. – запалване на сур. огън, сур. игри и посрещане на сур. група от Габров дол.
Орг.: НЧ „Пробуда – 1931 г.“ и кметство
Село Бегуновци
13 януари – 20:00 ч. – запалване на огън и сур. игри
14 януари – 9:00 ч. – обиколка на селото
Орг.: НЧ „Просвета – 1922 г.“ и кметство
Село Гигинци
13 януари – 20:00 ч. – запалване на огън в центъра на селото, сур. игри и посрещане на сур. групите от селата Елов дол, Чепино, Светля и Беренде
14 януари – 8:00 ч. – обиколка на селото
Орг.: НЧ „Искра – 1952 г.“ и кметство
Село Конска
13 януари – 18:00 – запалване на сур. огън и посрещане на сур. група от Йорданови Арт
14 януари – 9:00 ч. – обиколка на селото
Орг.: инициативна група и кметство
Село Ръждавец
13 януари – 18:00 ч. – запалване на сур. огън и сур. игри
Орг.: НЧ „Ръждавец – 2023 г.“
Село Долна Секирна – НЧ „Големи връх – 2025 г.“
13 януари – 17:30 ч. сурвакарски игри на площада на селото
20:00 ч. – гостува на сурвакарска група с. Садовик
17 ЯНУАРИ 2026 – ОБЩИНСКИ СУРВАКАРСКИ ПРАЗНИК
„СУРВА БРЕЗНИК“
Място: площада пред читалището, град Брезник
Начален час: 14:00 ч.
Организатор: община Брезник и НЧ „Просвещение – 1870 г.“
Общо 13 броя групи в 12 селища в Община Брезник
ОБЩИНА РАДОМИР
Кв. „Върба“
13 януари – 18:00 ч. – запалване на огън, раздрънкване и обиколка по къщите
14 януари – 7:00 ч. – обиколка по къщите
Орг.: НЧ „Христо Ботев – 1928 г.“
Село Прибой
13 януари – 16:30 ч. – гостува на село Кошарите
18:00 ч. – запалване на сурвакарски огън и раздрънкване, посреща сурвакарска група с. Долна Диканя
20:00 ч. – гостува на с. Стефаново
14 януари – 7:00 ч. – обиколка на селото
Орг.: НЧ „Светлина – 1936 г.“ и кметство
Село Копаница
13 януари – 18:30 ч. – запалване на огън и посрещане на сурвакарска група от
с. Стефаново
20:30 ч. – гостува на сур. група в гр. Батановци
14 януари – 8:00 ч. – обиколка на селото
Орг.: НЧ „Христо Ботев – 1928 г.“ и кметство
Село Друган
13 януари – 18:00 ч. – запалване на сур. огън и сур. игри
20:00 ч. – гостува на сурвакарска група с. Дрен
14 януари – 7:00 ч. – обиколка на селото
Орг.: НЧ „Благой Гебрев – 1905 г.“ и кметството
Село Стефаново
13 януари – 18:30 ч. – гостува на сурвакарска група с. Копаница
20.00 ч. – посреща сурвакарска група с. Прибой
14 януари – 7:00 ч. – обиколка на селото
16:00 ч. – обичай „Увеждане на булката“ пред читалището
Орг.: НЧ „Напредък – 1915 г.“ и кметство
Село Дрен
13 януари – 20:00 ч. – празнична програма на центъра в Дрен, запалване на
сур. огън, посрещане на сур. групи от селата Вискяр, Студена и Друган
14 януари – 8:00 ч. – обиколка на селото
Орг.: НЧ „Благой Попов – 1927 г.“ и кметство
Село Долни Раковец
13 януари – 18:00 ч. – запалване на сур. огън
20:00 ч. – гостува на сур. група в гр. Батановци
14 януари – 8:00 ч. – обиколка на селото
Орг.: НЧ „Климент Охридски – 1915 г.“
Първи борчески квартал – град Радомир, площадката при бившето „БКС“
13 януари – 19:00 ч. – отпътува за с. Дивля
14 януари – 10:00 ч. – обиколка на квартала
Ромска сурвакарска група – град Радомир
13 януари -18:30 ч. – запалване на сур. огън и сур. игри
14 януари – 4:00 ч. – обиколка на квартала
Село Извор
13 януари – 18:00 ч. – запалване на сурвакарски огън, сурвакарски игри,
обхождане на селото
Орг.: Сурвакарска група
Село Долна Диканя
13 януари -18:00 ч. – гостува на сурвакарска група в с. Прибой
20:00 ч. – запалване на огън и посрещане на Ромската сур. група – гр. Радомир
14 януари – 6:00 ч. – обиколка на селото
Орг.: НЧ „Никола Корчев – 1928 г.“ и кметство
18 ЯНУАРИ 2026 – ОБЩИНСКИ СУРВАКАРСКИ ПРАЗНИК, град Радомир
Място: на площада, град Радомир
Начален час: 11:00 ч.
Организатор: община Радомир
Общо 11 броя групи в 11 селища в Община Радомир
ОБЩИНА ЗЕМЕН
Град Земен – сур. група към читалище „Светлина – 1924 г.“
13 януари – 20:00 ч. – запалване на ритуален огън на площада и сур. игри
19:30 ч. – сур. група гостува на с. Светля
14 януари – 8:00 ч. – обиколка по града без влизане по къщите
Орг.: НЧ „Светлина – 1924 г.“
Село Пещера
13 януари – 17:30 ч. – запалване на огън и сур. игри
18:30 ч. – сур. група гостува на с. Мурено
19:30 ч. – сур. група гостува на с. Долна Секирна
14 януари – 8:00 ч. – обиколка на селото
Орг.: НЧ „Крюгер Николов – 1922 г.“ и кметството
Село Елов дол
13 януари – 17:00 ч. – запалване на огън и сур. игри
18:30 ч. – гостува на групата от с. Беренде
19:30 ч. – гостува на групата от с. Долна Секирна при НЧ „Иво войвода – 1927г.“
21:00 ч. – гостува на групата от с. Гигинци
22:30 ч. – гостува на групата от с. Сирищник
23:30 ч. – гостува на групата от с. Лобош
14 януари – 1:00 ч. – обиколка на селото
Орг.: НЧ „Светлина – 1928 г.“ и кметството
Село Габров дол
13 януари – 19:30 ч.- празнична програма и концерт, посреща групата на с. Банище
14 януари – 8.00 ч. – обиколка на селото
18:00 ч. гостува на с. Ноевци
Орг.: НЧ „Христо Ботев – 1928 г.“ и кметството
Село Горна Врабча
13 януари – 20:30 гостува на групата от с. Дивля
21:30 ч. – запалване на огън и сур. игри
14 януари – няма да обикалят по селото
Орг.: НЧ „Христо Смирненски – 1946 г.“ и кметството
Село Дивля
13 януари – 20:30 ч. – запалване на сур. огън и посрещане на сур. групи от с. Мурено, с. Горна Врабча и Първи борчески квартал Радомир.
14 януари – 8:00 ч. – обиколка на селото
Орг.: НЧ „Надежда – 1898 г.“ и кметството
Село Беренде
13 януари –18:30 ч. – посреща сурвакарска група от с. Елов дол и сур. огън
21:00 ч. – гостува сурвакарска група с. Гигинци
14 януари – обиколка на селото
Орг.: НЧ „Н.Й. Вапцаров – 1945 г.“ и кметството
Село Мурено
13 януари – 18:30 ч. – запалване на сурвакарски огън и посрещане сурвакарска група от с. Пещера
19:00 ч. – гостува на с. Горна Врабча
20:00 ч. – гостува на с. Дивля
22:00 ч. – гостува на с. Косача
14 януари – обиколка на селото
Орг.: НЧ „Н. Й. Вапцаров – 1949 г.“ и кметството
Град Земен – сурвакарска група
13 януари – 17:00 ч. – сур. игри около огъня
18:00 ч. – 2:00 ч. – обиколка на града
14 януари – 9:00 ч. – обхождане на къщите
Орг.: сурвакарска група при НЧ „Сурвакари – 2024 г.“ град Земен
Общо 9 броя групи в 8 селища в Община Земен
ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ
Село Светля
13 януари – 17:00 ч. – сбор на групата на „Разкръсие“
17:30 ч. – обиколка на селото
18:00 ч. – посрещане на сурвакарска група от с. Калище, факелно шествие и запалван на ритуален огън
20:00 ч. – гостува на групата от с. Черна гора
21:30 ч. – групата гостува на с. Гигинци
14 януари – 8:00 ч. – обиколка на селото
Орг.: НЧ „Светлина – 1932 г.“ и кметство
Село Сирищник
13 януари – 19:30 ч. – запалване на ритуален огън и раздрънкване
20:00 ч. – посрещане на сурвакарска група от село Чепино.
22:00 ч. – посреща на сурвакарска група от село Елов дол.
14 януари – 8:00 ч. – обиколка на селото
Орг.: НЧ „Алеко Константинов – 1899 г.“ и кметство
Село Лобош
13 януари – 19:00 ч. – запалване на ритуален огън и посреща групите на с. Елов дол, с. Чепино, с. Пещера
14 януари – 8:00 ч. – обиколка на селото и отпътуване за с. Ковачевци
13:30 – 16:30 ч. – обиколка на горната част от селото
16:30 ч. – сурвакарско хоро на площада
Орг.: НЧ „Ведрина – 1928 г.“ и кметство
Село Калище
13 януари – 17:00 ч. – гостува на с. Светля
19:00 ч. – запалване на огън и сур. игри
14 януари – 7:00 ч. – обиколка на селото
Орг.: НЧ „Методий Андонов – 1927 г.“ и кметство
Село Ракиловци
13 януари – 18:30 ч. – запалване на ритуален огън и сур. игри
14 януари – 8:00 ч. – обиколка на селото
10:00 ч. – гостува на с. Ковачевци
Орг.: НЧ „Селска пробуда – 1927 г.“ и кметство
Село Чепино
13 януари – 19:00ч. – отпътува за с. Лобош
20:30 ч. – гостува на с. Сирищник
21:30 ч. – гостува на с. Гигинци
14 януари – 8:00 ч. – обиколка на селото
Орг.: НЧ „Гео Милев – 1936 г.“ и кметство
Село Ковачевци
13 януари – 18.30 ч. – запалване на ритуален огън и сур. игри
14 януари – 10.00 ч. – среща на площада с групите от с. Ракиловци, с. Сирищник, с. Светля, с. Чепино и с. Косача
Орг.: НЧ „Георги Димитров – 1928 г.“ и община Ковачевци
Село Косача
13 януари – 19:00 ч. – запалване на огън и посреща сурвакарските групи на
с. Мурено и с. Дивля
14 януари – 8:30 ч. – обиколка на селото
Орг.: НЧ „Лазо Стоянов – 1927 г.“ и кметството