Стартира изпускане на язовир Студена

„ВиК“ ООД Перник стартира контролирано изпускане на язовир Студена с 0,800 m3/s с оглед балансиране на водните количества

„Водоснабдяване и канализация“ ООД – Перник уведомява, че стартира планирано, контролирано изпускане на язовир Студена с 0,800 m3/s с оглед метеорологичната прогноза и с цел балансиране на водните количества в язовирната чаша.

Към момента водният обем на язовир Студена е 24 142 000 m3 при капацитет 25 200 000 m3, приток от 2381 l/s и разход от 585 l/s.

Cпециалисти на ВиК дружеството извършват ежедневни замервания и наблюдения на водния поток и язовирната стена, съгласно наредба за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях и за осъществяване на контрол за техническото им състояние в сила от 31.01.2020 г.