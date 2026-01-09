Край на „Плати, за да влезеш“: Изгониха полицая от входа на Община Перник

Служител на Общинска полиция, който е събирал глоби за КАТ на входа на общината вече няма да го прави, научи сайта „За Перник“.

Вчера общественика Вихрен Матев се опита да влезе в сградата на Община Перник, но беше спрян за неплатени задължения към КАТ, който униформен на входа е проверил.

Видео със случката обиколи социалните мрежи и сайта „Господари“.

След сигнали и обществено възмущение, кметът Станислав Владимиров е бил незабавно уведомен и е разпоредил порочната практика да бъде прекратена още днес.

До намесата на кмета ситуацията беше абсурдна: на входа вместо информация – проверки, вместо обслужване – санкции. Граждани бяха спирани заради стари фишове, връчваха им се глоби на място, а хора без документи дори не бяха допускани вътре. По разкази на очевидци – дори бременна жена е била спряна да ползва тоалетна.

Фактът, че полицейският служител е отстранен, е ясен знак: практиката е била нередна.