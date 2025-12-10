Млади Български Творци палят доброто с коледна мисия

Сдружение „Млади Български Творци“ – същите, които превърнаха Земен в открита галерия със стенописите си – готвят нов удар: тази зима излизат с втората си благотворителна изложба в Банско, а догодина се готвят да оставят следа и върху пернишките стени.

Творците, водени от своя Заместник-председател, обявиха, че са събрали над 50 картини, рисувани в различни техники и размери. Всичко е в името на една кауза, която трудно може да остави някого безучастен: „Българската Коледа“.

Парите от продажбата отиват директно за благотворителност, а младите артисти са категорични – не искат просто да продадат картини, искат да запалят светлина в нечии очи. Именно затова и посланието им е кратко, силно и без филтър: „Нека бъде светлина“.

Изложбата вече набира скорост, а организаторите отправят апел – новината да бъде разпространена, за да стигне до хората, които имат нужда от надежда… и от едно красиво произведение на стената си.