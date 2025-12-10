ПЪРВО В ПЕРНИК: Частни съдебни изпълнители учат подрастващи на финансова грамотност

Професионална гимназия по икономика в град Перник стана първото училище в областта, което се включи в Националната кампания „Управление на лични финанси и кредити – основни правила и информирани решения“.

Инициативата е на Камарата на частните съдебни изпълнители с подкрепата на Министерството на образованието и науката.

Гост на дванайсетокласниците беше съдебният изпълнител Сийка Анадолиева, която ги запозна с основни правила за разпределение на личните средства.

Учениците проявиха подчертан интерес към темата за съдебното изпълнение и последиците от неизпълнение на паричните задължения. Обсъдиха се реални ситуации от практиката, които показват как неплащането в срок може да доведе до запори, принудителна продажба на имущество и дългосрочни затруднения в личния и семейния бюджет. Силен интерес предизвикаха и насоките за редуциране на разходите и избягване на „спиралата на задлъжнялостта“, както и разходите по кредитите – такси, лихви и неустойки, които често остават незабелязани при сключване на договор.

Лекциите дадоха на младежите базови знания как да планират разумно приходите и разходите си, както и как да преценяват реалната цена на заемите. Когато стартира през учебната година 2024/2025, кампанията за финансова грамотност срещна голям интерес сред учителския състав и подкрепа от държавните органи.

Инициативата допълва с практически примери учебния материал по дисциплината „Гражданско образование“ и подпомага изграждането на отговорно финансово поведение у младите хора. Поради това, Камарата на частните съдебни изпълнители взе решение да продължи и през тази учебна година.

Кампанията ще продължи до края на учебната година и ще обхване всички желаещи училища, заявили интерес в област Перник.