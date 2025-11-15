Две сгради в Брезник вече се зареждат от слънцето

Част от значимите общински сгради в град Брезник вече имат алтернативен източник за производство на електроенергия. Сградите са две – административната на Общината на улица „Елена Георгиева“ и тази на средно училище „Васил Левски“, съобщава Zapadno.com.

За сградата на общинската администрация е изградена фотоволтаична електроцентрала с мощност до 43,450 киловата, която е инсталирана на покрива. Монтирани са близо 80 броя фотоволтаични модула всеки с мощност 550 вата и 38,4 киловата акумулаторна система за изглаждане пиковете в потреблението, и създаване на автоматична мрежа или увеличаване на собственото потребление от слънчеви централи, състоящи се от 16 броя акумулаторни 200 ампер-часа – 12 волта. Произведената по фотоволтаична електроцентрала електроенергия се използва за собствена консумация, като излишъкът се съхранява в акумулаторна система.

За сградата на средно училище „Васил Левски“ е изградена фотоволтаична електроцентрала с мощност до 102,3 киловата, която е инсталирана на покрива. Монтирани са близо 190 броя фотоволтаични модула всеки с мощност 550 вата и 96 киловата акумулаторна система за изглаждане пиковете в потреблението. Произведената по фотоволтаична електроцентрала електроенергия се използва за собствена консумация, като излишъкът се съхранява в акумулаторна система.

Изграждането на системите е финансирано по линия на Програма за развитие на селските райони. Изпълнението на проекта ще доведе до спестяване на първична енергия и повишаване на класа на енергийна ефективност на сградите. Чрез реализирането на проекта ще се постигне подобряване на общинската

инфраструктура. Изпълнението на проекта ще допринесе до ограничаването на диспропорциите в териториалното разпределение на населението и обезлюдяването на селските райони, става ясно от информация от Община Брезник.