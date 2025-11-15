Славата в бойна готовност за победа срещу Пирин в Радомир

Струмска слава е домакин на Пирин (Разлог) в мач от предстоящия 17-ти кръг на Югозападната Трета лига. Срещата ще се проведе на 15 ноември, събота, от 14:00 часа на стадион „Христо Радованов“ в Радомир.

Струмска слава ще преследва почти перфектния си баланс като домакин от началото на сезона, след като в досегашните си 7 двубоя има 6 победи и само 1 реми, постигнато срещу Витоша (Бистрица) през август месец при резултат 2:2.

Оттогава Струмска слава не познава грешна стъпка срещу нито един от съперниците си, а отборът, воден от Стефан Гошев, е в серия от 8 поредни двубоя без поражение, в които записа цели 6 победи и 2 равенства.

За последно Струмска слава загуби преди почти два месеца, на 17 септември, от Кюстендил с 0:3.

Пирин (Разлог) се намира на временното 11-то място, като при гостуванията си отборът е спечелил само 5 точки от една победа и две равенства.