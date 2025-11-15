ПЕРНИК ЧУПИ РЕКОРДИ: Над 4000 обезпаразитени кучета, над хиляда осиновени, и нито една евтаназия за 4 години

Добри резултати отчита Община Перник в изпълнението на Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета за периода 2021–2025 година. Това съобщи за БТА директорът на Общинското предприятие (ОП) „Флор“ Мартин Жлябинков.

Той коментира, че според статистиката работата по тези програми дава реални резултати. Директорът на ОП каза, че в „Общинския приют за безстопанствени кучета и котки“ в Перник са обработени безстопанствени и домашни кучета и котки, като са маркирани 1639 животни.

Кастрирани са 2722 – от тях безпризорните са 1784, а домашните – 938.

Заловени са 2140 четириноги, чипирани са 2901, ваксинирани са 3063 животни.

Извършена е и кастрация на 1205 котки.

Обезпаразитени са 4057 животни, а върнатите по местата им са 1072. Не се е наложило извършването на евтаназия на нито едно от тях. Починалите животни са 46, а осиновените – 1274, като 928 са намерили дом в България и 346 – в чужбина, съобщи още Мартин Жлябинков.

Той уточни, че към 31 октомври тази година в „Общинския приют за безстопанствени животни“ са настанени за постоянно 170 кучета.



„Това е картината, която колегите и всички ние, които сме ангажирани в това направление, сме успели да изградим през този четиригодишен период. Смятам, че това не е малък брой животни. Изказвам благодарност и към колегите от приюта, защото това е един неуморен труд, една постоянна работа, която през всичките тези години те вършиха с абсолютен професионализъм“, каза още Жлябинков. Той добави, че от значение е и работата на доброволците.

Предстои да бъде разписана новата Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета за периода 2025–2030 г. Заложеното в нея се припокрива с досегашната, допълни директорът на ОП „Флор“.