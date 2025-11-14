Подлез в Радомир шокира приятно: от мрак към модерна градска перла

Подлезът на ул. „Райко Даскалов“ най-накрая спря да бъде страховитото тъмно гърло на Радомир и официално влезе в цивилизацията. След пълен ремонт – от стълбите до последния кабел – мястото вече е осветено, боядисано, сухо и на практика за пръв път от години безопасно.

Преобразяването влиза в списъка с ударни действия на кмета Кирил Стоев, който последните месеци засили темпото по инфраструктурата: улици, паркове, осветление, пешеходни зони. Подлезът беше една от най-съсипаните точки в града – тъмен, хлъзгав, с течове и спечелил мрачна репутация. Сега: LED светлина, ремонтирани стълби, стени без графити и оправено отводняване.

Целта е ясна – удар върху опасните зони. Подобрението на пешеходните маршрути е част от по-големия план: безопасност около училища, обновени пътеки, премахване на рискови участъци и по-сигурна среда за хората, които ежедневно минават пеша през тези места.

Подлезът е само една спирка в по-дълъг списък, но от онези символични ремонти, които показват как Радомир бавно излиза от режима „поправки по спешност“ и се опитва да влезе в режима „град, в който се ходи спокойно“.

А КАКВО БЕШЕ ПРЕДИ: