Цяла седмица безплатни тестове за диабет в пернишката болница

От 10:00 до 12:00 часа всеки ден в кабинета на партера до Централния вход

Ендокринолози от Второ вътрешно отделение на МБАЛ „Рахила Ангелова“ – Перник ще измерват безплатно кръвна захар и ще консултират пациенти по повод Световния ден за борба с диабета – 14 ноември. Прегледите и тестовете са без записване и всеки ще може да се възползва от 10:00 до 12:00 часа в дните от 17 до 21 ноември. Екипът ще ви очаква в кабинета на партера до Централния вход.

Профилактичната дейност ще се осъществява от лекари, медицински сестри и специализанти. Ще бъде обособен и кът с информационни материали за пациентите, съдържащи насоки относно хранителния и двигателния режим, превенцията на ранни и късни усложнения на захарния диабет, както и съвременни средства за лечение и контрол на кръвната захар.

Захарният диабет е хронично метаболитно заболяване, което се характеризира с повишени нива на кръвната захар и може да доведе до сериозно увреждане на сърцето, кръвоносните съдове, очите, бъбреците и нервите. Диабетът е социалнозначимо заболяване и затова ранната диагностика и контролът на кръвната захар, както и проследяването на гликирания хемоглобин, са изключително важни.

Много важно за адекватното лечение на захарния диабет е периодичното проследяване на кръвната захар – на гладно и два часа след хранене. Необходимо е всички потенциално застрашени лица да преминават скринингови прегледи поне веднъж годишно, за да може заболяването да бъде открито и излекувано навреме.