Страшна драма с директора на Двореца на културата в Перник

Страшна драма се развихря в Перник с Двореца на културата, научи сайта „За Перник“.

Досегашният дългогодишен директор на Двореца Петьо Фетфов ще бъде махнат. От общината не били доволни от него като директор. Дейностите в Двореца били под всякаква критика, управлението е замръзнало десетилетие. Само заплати се харчат – ефективност никаква.

Затова се прави конкурс за нов директор, като най-големите шансове за спечелването му има младия Кристиян Петров, който в момента организира фестивала „Пейка“ в Община Перник и други културни събития.

Досегашният директор Петьо Фетфов бил изненадан и дълбоко обиден от смяната. Той се е сраснал дотолкова с величествената сграда на Двореца на културата, че сигурно се е помислил за несменяем. От общината ни съобщиха, че дори не вдигал телефона на общинари, в знак на обида, че ще бъде махнат, когато разбрал това.

Уреждане

Обиденият Петьо, поискал от зам.кмета по културата Стефан Кръстев да му намери друга общинска службица, където да взема пари.

Заместник-кмета Стефан Кръстев започнал да търси къде на „набутат“ Петьо Фетфов на място, на което хем да не работи много , хем да взема заплата. Така се стига до идеята за поста заместник-директор на пернишко училище. Там заплатата ще му бъде по-висока от сега, а почти няма да работи. За да го уредят като директор на училище, Петьо Фетфов трябва да мине през конкурс от Министерството на образованието, което е сложна процедура, а за заместник-директор става лесно. Просто намират свободна бройка и някой се „обажда от горе“.

Така излиза, че хем го махат от Двореца на културата, защото са недоволни от управлението му, хем ще го назначават другаде, за да взема заплата.

Знае ли кмета Станислав Владимиров за тези „игрички“ на заместника му Стефан Кръстев? Следим темата!