Брезник говори за бебета – здравни експерти на терен

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА С МЛАДИ ЖЕНИ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В БРЕЗНИК ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА МАЙЧИНО И ДЕТСКО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Екипът на Здравно-консултативния център към МБАЛ „Рахила Ангелова“ ще бъде в Брезник на 4 ноември.

Информационните срещи с млади жени в рамките на Националната програма за подобряване на майчино и детско здраве се извършват от екип на Здравно-консултативен център към МБАЛ „Рахила Ангелова”-Перник, със съдействието на здравните медиатори от Перник, Брезник, Радомир и Регионалната здравна инспекция в Перник.

Целта е да се повиши информираността по отношение на бременността, раждането и насърчаване на здравословния начин на живот, както и да се запознаят бъдещите майки с с грижата и условията, предлагани от МБАЛ „Рахила Ангелова” – Перник.

До момента бяха проведени две срещи – на 28 октомври 2025г. в МКИЦ „Европа” в град Радомир и на 31 октомври 2025 г. в НЧ „Рудничар – 1997” в Перник. Следващата среща по програмата ще бъде на 4 ноември 2025 г. от 15:00ч. в НЧ „Просвещение 1870” – Брезник.

Съгласно Плана за действие за периода 2024-2026 г. към Националната програма за подобряване на майчиното и детско здраве 2021-2030, Здравно-консултативните центрове и РЗИ извършват редица планирани дейности:

– Информационни и други дейности, насочени към бременни за повишаване на информираността, свързани с бременността, раждането и за насърчаване на здравословен начин на живот и кърменето;

– Информационни и други дейности за повишаване на информираността и уменията за полагане на пълноценни грижи за децата в периода на ранното детство, насочени към родителите и бременни жени;

– Информационни и други дейности, свързани с промоция на здравето и превенция на заболяванията в детска възраст;

– Информационни и други дейности, свързани с укрепване на здравето на децата и подрастващите, изграждане на умения за здравословен начин на живот;

– Информационни и други дейности за повишаване на информираността и здравната култура по отношение на грижите за недоносени деца, деца с хронични заболявания;

– Ангажиране на здравните медиатори за информиране на уязвими групи от населението – по общини.