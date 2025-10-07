В София нямат детски градини, а в Перник вече са с басейн

Басейнът в ДГ №11 „Знаме на мира“ в Перник, намиращ се в сутерена на сградата, дълги години бе в лошо състояние – с напукани подове, компрометирани стени и остаряла вентилация. Фаянсовите плочки бяха паднали, санитарните помещения – с начупена облицовка и амортизирана санитария, а помещението не отговаряше на изискванията за безопасност и хигиена.

След основен ремонт и пълно обновяване, детският басейн вече придобива модерен облик. Извършен е демонтаж на старата облицовка и полагане на нова водоустойчива настилка, подово отопление и теракота в зоната около басейна и съблекалните. Монтирани са нови душове с линеен сифон, подменени са електрическите инсталации, осветлението и санитарията, а таваните и стените са боядисани с водоустойчив латекс.

Най-значителната промяна е изграждането на съвременна система за филтрация, дезинфекция и осветление, както и монтаж на термопомпа и обезвлажнител, които осигуряват комфорт и безопасност за децата. Басейнът вече отговаря на всички модерни стандарти и ще даде възможност на най-малките перничани да спортуват и плуват в чиста, обновена и уютна среда.