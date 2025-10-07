В ОБЩИНАТА! Масово раздаване на билети за концерта на Лили Иванова

Масово се раздават билети за концерта на Лили Иванова в Перник, научи сайта „За Перник“.

Наши източници от Община Перник разкриха, че по етажите на властта ударно се раздават стотици билети за концерта на примата на българската естрада в град Перник.

Тя ще има концерт в Перник в зала „Борис Гюдеров“ на 11 октомври 2025 година от 19 часа.

За да е пълна залата обаче в града се раздават стотици билети, научи сайта „За Перник“. Иначе тези, които не могат да си намерят от безплатните билети ще си купуват на цени от 60 до 100 лева. И билети все още има.