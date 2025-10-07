ВАЖНО: Мътна вода в две пернишки села заради дъжда

Днес 07.10.2025 г. поради обилните валежи на изход ПСПВ – Рударци, мътността на водата е леко завишена за с.Рударци и с.Г.Драгичево.

Предприемат се всички възможни мерки за отстраняване на несъответствието, съобщават от ВиК Перник.