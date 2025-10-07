Огнен кошмар в кв. Рудничар: Пламнаха Ауди, БМВ и камион Ивеко

Причините за възникнал пожар в автомобили разследват криминалисти от Първо РУ.

Вчера около 06, 30 ч. на тел. 112 бил подаден сигнал, че в пернишкия кв. „Рудничар“ е възникнал пожар в лек автомобил „Ауди“, който е засегнал близко паркираните лек автомобил „БМВ“ и товарен автомобил „Ивеко“.

Колите са собственост на различни лица.

Аудито е изгоряло напълно, а другите два са с незначителни щети.

По първоначални данни причината е техническа неизправност в изгорелия напълно автомобил.

За установяване на окончателната причина е образувано досъдебно производство и работата продължава под ръководството на Районна прокуратура – Перник.