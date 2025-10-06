Топлофикация в готовнност за пускане на парното в Перник

„Топлофикация Перник“ в готовност за пускане на парното! Старта на отоплителния сезон официално може да започне след три поредни дни със средна температура под 12 градуса.

Живеещите в блокове, които не искат да мръзнат, могат да поискат по-ранно пускане – но само с подписан протокол от две трети от съседите.

От дружеството напомнят: всички ремонти по инсталацията трябва да са приключили, радиаторите – отворени докрай, а мазетата – сухи и проходими. Ако някой още ремонтира, парното за целия вход няма да тръгне. Проверете и уредите за дялово разпределение и водомерите за топла вода – иначе студът ще дойде преди сметките.

От Топлофикация Перник съобщават, че според изискванията на нормативната уредба трябва да осигурява подаването на енергия за отопление към клиентите в периода от 1 октомври до 30 април. Включването на отоплението започва след три последователни дни със средноденонощна температура по-ниска от +12 ℃ и прогноза за трайно застудяване.

За да се пусне отоплението е необходимо:

Да приключат всички ремонти по вътрешната отоплителна инсталация (ВОИ). Лицето, което е упълномощено за работа с абонатната станция, да напълни ВОИ. Вентилите на радиаторите трябва да се отворят на максимална степен, за да не се налага допълнително обезвъздушаване на отоплителните тела. В сгради етажна собственост (СЕС), в които ВОИ не е запълнена, поради продължаващи ремонти в някое от жилищата, отоплението няма да бъде включено. Да се отстранят проблемите в мазета и коридори, водещи до АС (наводнени, замърсени или със затруднен достъп). Да проверите дисплеите на електронните уреди за дялово разпределение, монтирани върху радиаторите и годността на водомера за топла вода. При наличие на нередност е необходимо да се свържете с Вашия топлинен счетоводител.