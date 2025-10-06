Перник бяга за здраве за пети път

Петият нощен пробег в Перник събра десетки ентусиасти от всички възрасти.

Събитието, организирано от община Перник и местни спортни клубове, се премина през някои от най-емблематичните места в Перник. В него се включиха както опитни бегачи, така и любители, включително деца и семейства, а стартът бе даден от всички участници и бе предвождан от началника на „Общинска полиция“ Петър Александров.

Традиционният вече нощен пробег цели да популяризира здравословния начин на живот и да насърчи Перничани да се включат в спортни инициативи. Тази година събитието премина под мотото „Спортът за един мирен свят“.