Децата на Станоева с ударен дебют: 13 души и 12 медала от Купа Варна!

СК “Станоева” с 12 медала от турнира по кикбокс Купа Варна – фул контакт и Държавно Първенство – лайт контакт. Състезанието се проведе в град Варна, от 02-05.10.2025г. С участието на 41 клуба и 319 състезателя от цяла България.

СК “Станоева” взе участие с 13 състезателя, като 12 от тях се качиха на почетната стълбичка – 6 сребърни и 6 бронзови медали.

Това бе първото голямо участие на СК “Станоева” с треньор Ерика Станоева, тя сподели че 11 от децата са направили своя първи дебют в ринга и на татамито.

Заслужените медали са именно на:

СРЕБЪРНИ МЕДАЛИ: Анжела Виденова – Full contact Мишел Огнянова – Light contact Виктор Василев – Light contact Александър Николов – Light contact Георги Евгениев – Light contact Ивайло Богомолов – Full contact

БРОНЗОВИ МЕДАЛИ: Никол Арсова – Full contact Ева Милотинова – Light contact Иван Цеков – Light contact Стилян Ангелов – Full contact Николай Делииванов – Full contact Алек Бориславов – Full contact