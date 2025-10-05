Мащабно спортно събитие в Перник: Десетки клубове палят за спорт децата на града

След успешния старт на инициативата през миналата година, Перник отново ще бъде домакин на едно от най-мащабните спортни събития в региона – Втората „Панорама на спорта“.

Тя ще се проведе утре пред Двореца на културата и ще събере на едно място деца, младежи, спортни клубове и всички, които обичат активния начин на живот. И тази година събитието има за цел да популяризира разнообразни спортни дисциплини и да насърчи младите хора да открият спорта, който най-добре отговаря на техните интереси и възможности.

Посетителите ще могат да се запознаят с дейността на десетки спортни клубове и организации в специално обособени рекламни шатри. Сред представените спортове ще бъдат баскетбол, волейбол, бокс, борба, джудо, карате, тенис, ушу, таекуон до – олимпийска версия, спортни танци, художествена гимнастика и много други. В събитието участие ще вземат и представители на Международния младежки център.

Програмата ще включва и демонстрационни турнири във формат 3 х 3 по футбол и баскетбол, които ще създадат настроение и ще подчертаят значението на спортния дух и отборната работа. Записването за турнирите, които ще стартират в съботния ден ще бъде на място, на специалните съоръжения, които ще бъдат поставени на градския площад.

Наши утвърдени треньори и състезатели ще се включат, за да мотивират младите спортисти и да отправят своите послания за силата на спорта като път към здраве, дисциплина и успехи.

Събитието ще завърши с вече станалия традиционен демонстрационен нощен пробег в централна градска част със светещи гривни, който и тази година се провежда под мотото „Спортът за един мирен свят“.