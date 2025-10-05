Мащабна инвестиция в Радомир за 29 населени места

Община Радомир започва реализацията на стратегически проект за подмяна на 4 677 осветителни тела в 29 населени места – Байкалско, Беланица, Бобораци, Борнарево, Владимир, Горна Диканя, Гълъбник, Дебели лаг, Долна Диканя, Долни Раковец, Драгомирово, Жедна, Житуша, Извор, Касилаг, Кленовик, Кондофрей, Копаница, Кошарите, Негованци, Николаево, Поцърненци, Прибой, Радибош, Старо село, Стефаново, Углярци, Червена могила, Чуковец.

Инициативата се осъществява със 100% безвъзмездно финансиране по Плана за възстановяване и устойчивост – Next Generation EU и е част от дългосрочната визия за развитие на модерна, зелена и сигурна община.

Стойността на инвестицията е 1 923 370 лв., а срокът за изпълнение – 15 месеца. Освен монтаж на енергоспестяващи осветителни тела, проектът включва внедряване на соларни елементи и система за дистанционен мониторинг, което ще позволи оптимално управление и намаляване на разходите.

Очаква се резултатите да доведат до:

Намаляване на енергопотреблението с поне 30%;

Годишни икономии от около 335 000 лв. в бюджета на общината;

Ограничаване на въглеродните емисии и по-чиста околна среда;

По-голяма сигурност и комфорт за жителите на Радомир и селата.

„Това е пореден пример, че когато местната власт работи с последователност и отговорност, резултатите не закъсняват. Успяхме да защитим проект, който ще донесе реални икономии и ще подобри ежедневието на хората. Ние изграждаме община, която не само отговаря на предизвикателствата на настоящето, но и инвестира в бъдещето – бъдеще по-светло, по-зелено и по-сигурно. Енергийно ефективното осветление е не просто техническо решение, а знак за модерно управление. Радомир доказва, че може да бъде пример за устойчива политика, в която европейските средства се превръщат в реални ползи за всяко населено място,“ заяви кметът на Община Радомир, Кирил Стоев.

На пресконференцията присъстваха и заместник-кметът Станислава Генадиева, както и ръководителят на проекта Кремена Данева, която допълни, че с настоящата инициатива ще бъде завършен последният етап от подмяната на осветлението, като в предходен проект, който приключи преди няколко месеца вече бяха модернизирани с енергоспестяващоулично осветление град Радомир и селата Дрен и Друган.