Радомир получи чисто нов училищен автобус

Радомир сред 15-те общини в България, които получиха нов училищен автобус от МОН

Община Радомир е сред 15 общини в страната, които тази година получиха нов училищен автобус от Министерството на образованието. Превозното средство е част от националната програма за обновяване на училищния транспорт, в рамките на която бяха подадени над 600 заявки от общини в цяла България.

Новият автобус ще се включи към вече действащия автопарк от 5 училищни автобуса, които ежедневно превозват ученици от по-отдалечените населени места до образователните институции. Той е съобразен със съвременните стандарти за безопасност и комфорт и ще подобри значително условията за пътуващите деца от малките населени места.

От името на общината превозното средство бе прието от секретаря на Община Радомир Ники Иванов, който присъства на официалното предаване.

„Положихме много усилия, за да решим проблемите с ученическия превоз, които стоят от години. Благодаря за съвместните усилия на РУО, Министерството на образованието и държавната власт, благодарение на които община Радомир получи така необходимия ни нов автобус“, сподели кметът Кирил Стоев.

„Това е инвестиция в бъдещето на нашите деца и доказателство, че когато местната и държавната власт работят заедно, резултатите са налице. Но ние сме наясно, че има още върху какво да се работи, за да осигурим още по-добри условия за учениците“, добави още Стоев.

С получаването на новия автобус Радомир затвърждава своята позиция на активна община, която защитава интересите на жителите си и получава реална подкрепа от държавата.